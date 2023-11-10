Можно ли сажать туи у дома: этот ответ должен знать каждый
Источник:UkrMedia
Туя – это дерево, с которым связано большое количество примет. Его считают символом твердости, стойкости, долголетия, бессмертия и светлой памяти.
В европейских странах туи часто высаживают у могил. У славян отношение к дереву скорее негативное.
Будете поражены Можно ли сажать орех возле дома: ответ вас удивит
В народе туи называют кладбищенскими растениями. Дерево считают символом скорби и печали. Согласно поверьям, туя приносит в дом плохую энергетику. Его жители могут испытывать недомогание, усталость и головные боли.
Приметы и предрассудки
- Если посадить дерево слишком близко к дому, оно будет притягивать болезни и несчастья.
- Одиноким девушкам не стоит сажать туи. Дерево будет отпугивать всех женихов.
- Если туя вырастет большой, то хозяин дома умрет в ближайшее время.
Почему нельзя сажать ту возле дома
Говорят, что туя приносит хозяевам дома несчастье и привлекает злых духов. Это связано с тем, что дерево часто высаживали на кладбищах.
Кроме того, бытует мнение, что туя может привлекать к дому подозрительных людей. Само происхождение "кладбищенского растения" стало причиной появления поверья. Это североамериканское дерево попало в Европу всего 400 лет назад. Тогда посадить его могли только состоятельные люди. Таким образом, туя стала настоящей приманкой для воров.
Положительные свойства туи
- Хвоя оказывает сильное антимикробное действие. Поэтому если посадить тую на участке, можно избавиться от сезонных простуд.
- Хвоя может накапливать в себе заряд статического электричества, поэтому дерево является "естественным пылесосом". Оно притягивает пыль и уменьшает его количество в воздухе.
- Густые кроны туи, высаженные в виде живой изгороди, снижают уровень городского шума и выхлопных газов автотранспорта.
- Также корневая система дерева хорошо укрепляет почву.