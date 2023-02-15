Тренды зимнего маникюра 2023: вдохновляющие актуальные идеи

Последние недели зимы уже подходят к концу. Перед наступлением весны предлагаем попробовать трендовые идеи маникюра, которые вдохновят вас и дадут изюминки образам.

В зимний период нейл-артисты советуют отдавать предпочтение холодным и пастельным оттенкам. Это синий, молочный, безобразный, изумрудный. Неизменной классикой остается черный маникюр, а среди ярких акцентов можно выбрать оригинальный принт или блестки.

Читайте также Маникюр на День влюбленных: лучшие идеи в фото

Леопардовый или анималистический

Леопардовый принт особенно актуален в этот период. Такой анималистический рисунок будет смотреться на ногтях изысканно и стильно.



Идеи зимнего маникюра / Фото с инстаграма Betina R. Goldstein

Эффект металлик

Яркий блеск на ногтях станет отличным дополнением к любому образу. Он будет сиять и переливаться на солнце, которого становится все больше в конце февраля.



Идеи зимнего маникюра / Фото с инстаграма Betina R. Goldstein

Синий и оттенок электрик

Синий, голубой и другие оттенки еще будут напоминать о праздниках, но и лаконичный вид на ногтях. Если есть желание экспериментов, можно не только заполнить ногти одним цветом, но поработать над дизайном.



Идеи зимнего маникюра / Фото из инстаграма thehotblend

Черный классический маникюр

Черный цвет – неизменная классика, попадающая во все тренды. Зимой можно сделать интересные акценты с черным цветом или прибегнуть к оригинальным дизайнам – сочетать анималистический принт и черный цвет или любые другие варианты.



Идеи зимнего маникюра / Фото с инстаграма Betina R. Goldstein

Оригинальный френч

Французский маникюр тоже актуален во все времена года, но зимой можно прибегнуть к темным или пастельным оттенкам.



Идеи зимнего маникюра / Фото с инстаграма Betina R. Goldstein

Изумрудный оттенок

Зеленый и изумрудный цвет еще будут напоминать о цветах праздника, елки и новогодних подарков. Маникюр в таких оттенках – отличный случай проститься с зимой.



Идеи зимнего маникюра / Фото из инстаграма thehotblend

Цветочный арт

В последние недели зимы можно подготовиться и к весеннему периоду, когда все расцветает. Но делать акцент на пастельных и нежных цветах.



Идеи зимнего маникюра / Фото из инстаграма thehotblend