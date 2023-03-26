Маникюр на 2023 год: от смелых дизайнов до нежной классики – выберите свой стиль

Ногти – это неотъемлемая часть женской красоты, поэтому, выбирая маникюр, каждая женщина хочет выглядеть лучше. Сегодня маникюр является настоящим искусством, имеющим свои тенденции и стили.

2023 предлагает множество вариантов маникюра, которые могут удовлетворить любой вкус, а 24 Канал собрал несколько из них. Выбирайте наиболее подходящий стиль. От смелых дизайнов до нежной классики это год, когда красота ногтей может удивить и приятно поразить!

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Микро-френч

Микро-френч – это новая тенденция в маникюре, которая станет особенно популярной в 2023 году. Этот стиль сочетает классический французский маникюр и микродизайн. Вместо традиционного белого кончика ногтя в микрофренче используют очень тонкие линии. Этот стиль маникюра может дольше сохраняться на ногтях, чем обычный французский маникюр. Кроме того, микро-френч можно комбинировать с разными цветами и рисунками, создавая уникальный дизайн, который подойдет для любого события.



Микро-френч / Фото Pinterest

Естественность

Естественность в маникюре становится самым популярным трендом, который придает природной красоте и легкости вашему образу. Такой маникюр подходит для любой ситуации: рабочего дня, встреч с друзьями или важного события. Натуральный маникюр – всегда стильно, актуально и элегантно.



Естественность / Фото Pinterest

"Тату" на ногтях

"Тату" на ногтях – это стильный и смелый тренд в мире маникюра, позволяющий выразить свою индивидуальность и личность через искусство маникюра. Если вы любите экспериментировать со своим образом и хотите создать что-то действительно оригинальное, "тату" на ногтях – отличный способ воплотить свои идеи в жизнь.



" Тату" на ногтях / Фото Pinterest

"Различные руки"

Это новый тренд в мире маникюра, который становится все более популярным. Идея состоит в том, чтобы создать разный дизайн на каждой руке, сохраняя гармонию между ними. Это отличный способ выразить свое творчество и индивидуальность, подчеркнуть уникальность и поразить окружающих своей оригинальностью.



"Различные руки" / Фото Pinterest

Поталь

Поталь-маникюр – отличный выбор для тех, кто хочет создать нежный и женственный образ с минимальными усилиями. Он подходит для любого случая: работы в офисе или вечеринки с друзьями, всегда придавая девушке особую привлекательность и шарм.



Поталь / Фото Pinterest

Автор: Марта Полищук