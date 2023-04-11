Секреты трендового макияжа на весну 2023 года от Дженнифер Лопес: как его повторить

Актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала безупречный вариант весеннего макияжа. Его легко повторить дома из нескольких косметических продуктов.

Дженнифер Лопес каждый раз поражает стильными образами и макияжем, что подчеркивает ее черты и внешность. На днях она поделилась новым фото и продемонстрировала красивый макияж.

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Секреты макияжа Дженнифер Лопес

Весной наша кожа находится в не лучшем состоянии, потому что в этот период часто страдаем авитаминозом и недостатком витамина D. Чтобы скрыть эти недостатки, Дженнифер Лопес сделала жизнерадостный макияж. Ее лицо выглядит так, будто она недавно вернулась из океана.

Главное в макияже Дженнифер Лопес – это оттенок слегка смуглой кожи, блеск и эффектный акцент на глазах. Как повторить такой макияж:

нанесите увлажняющий тональный крем (лучше сделать это после праймера) и растушуйте влажным спонжем или кистью;

воспользуйтесь консилером при необходимости, если нужно скрыть более заметные недостатки;

на скуле нанесите бронзер и аккуратно растушуйте – это дает эффект загорелой кожи;

чуть повыше щек, на арку Купидона и другие места нанесите кремовый хайлайтер;

для макияжа глаз выберите кремовые золотисто-песочные тени;

сделайте небольшую стрелку лайнером в черном оттенке и завершите макияж глаз тушью;

не забудьте о брови: заполните пустоты карандашом;

подчеркните губы карандашом и заполните мерцающим карамельным блеском для губ.



Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес



Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес