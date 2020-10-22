Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли умеет стильно одеваться. Манекенщица имеет немало люксовой и трендовой одежды в своем гардеробе, поэтому имеет из чего скомбинировать стильные осенние образы.

Рози продолжает диктовать тренды модницам во всем мире, в который раз щеголяя стильными аутфитами в зеркале своих апартаментов. Новые фотографии знаменитость опубликовала в своем инстаграме, за профилем которого следят более 11 миллионов пользователей.

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Жена актера Джейсона Стэтхэма умеет эффектно выглядеть не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни. Модель хорошо разбирается в streetstyle и демонстрирует это на новых снимках.

Знаменитость показала 7 стильных и актуальных луков, которые идеально подойдут для осенних прогулок. Среди элементов гардероба – трендовые брюки с разрезами, дубленка, стеганая куртка и сапоги на массивной подошве.

На снимках Рози Хантингтон-Уайтли позировала в приталенном пальто Bottеga Veneta, прямых брюках с разрезами снизу и в черном базовом гольфе.

Рози продемонстрировала стильную черную дубленку, а также стеганое пальто в сочетании с резиновыми сапогами Gia Couture.

Кроме этого, модель стильно скомбинировала узкие брюки с ботильонами с острым носком и бежевым коротким пальто.

Осенние образы Рози Хантингтон-Уайтли



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw