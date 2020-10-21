Тенденции в обуви, как и ключевые направления сезона, меняются достаточно часто. Если еще вчера нам обувь на массивной тракторной подошве выглядела несколько странной, то сегодня ее уже хотят все. О стильной трендовой обуви этой осени – читайте дальше.

Не только одеждой можно рассказать о том, как мы себя позиционируем. Обувь тоже играет не последнюю роль, так как она многое рассказывает о женском стиле и вкусе. Модная обувь на осень охватила несколько видов стильных обувных трендов. Редакция LifeStyle 24 собрала несколько важнейших пар для этой осени, которые вы точно захотите надеть.

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Сапоги на тракторной основе

Когда на улицах дождь и лужи – эта обувь пригодится каждому. Сапоги, которые отсылают к военной тематике, являются актуальной обувью на осень-зиму, так как ее носят не только героини streetstyle-хроник, но и знаменитости.

Prada показали в этом сезоне ботинки на массивной подошве с дополнительными карманами, а Bottega Veneta – утилитарные сапоги из гладкой кожи. Выбирайте то, что вам нравится больше.



Трендовая обувь этой осени



Стильная обувь на осень



На тракторной основе может быть светлая и короткая обувь

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Ботинки Tire Boots

Модный дом Bottega Veneta представил интерпретацию байкерских ботинок в коллекции "Осень-зима 2020/2021", которые получили название Tire Boots.



Модели выбирают трендовую обувь этой осени

Обуть, которая набирает популярность этой осенью – это идеальная интерпретация байкерских ботинок. Дополнительное внимание к ботинкам Tire в августе 2020 привлекла Хейли Бибер. Модель соединила обувь с короткими шортами, маскулинным жакетом и вязаным кроп-топом.



Хейли Бибер летом надела стильные ботинки

Жокейские сапоги

Прежде всего жокейские сапоги применялись исключительно для верховой езды, но со временем этот вид обуви перекочевал в женские гардеробы как обувь на каждый день. Высокие сапоги с низким каблуком отлично сочетаются с обычной повседневной одеждой.

Особенно стильно смотрятся жокейские сапоги черного цвета. Для максимального удобства стоит выбирать кожаные модели. Такие сапоги сидят на ноге идеально.



Жокейская обувь Michael Kors

Панк-платформы Dr.Martens

На последних модных показах британский панк был вдохновением, однако с ноткой современности. Модели по подиуму шагали в массивных, блестящих черных панк-сапогах с толстыми резиновыми подошвами-платформами, пригодными для активного образа жизни.



Ботинки на панк-платформе не теряют свою популярность до сих пор



Кайя Гербер выбирает осенью всемирно известные ботинки