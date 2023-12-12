Она боялась умереть, – Тоня Матвиенко впервые назвала причину смерти Нины Митрофановны

После шокирующего известия о смерти легенды украинской эстрады Нины Матвиенко, ее дочь Тоня долгое время никак это не комментировала. Впрочем, на днях она впервые назвала причину смерти матери.

Выяснилось, что Нина Митрофановна, которая почти четыре года боролась с недугом, узнала об этом только в начале августа. Как рассказала Тоня, артистка очень боялась умереть от этой болезни.

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Тоня Матвиенко рассказала о смерти мамы

По словам исполнительницы, 8 августа у Нины Митрофановны резко ухудшилось состояние здоровья, из-за чего ее доставили в больницу каретой скорой помощи. Впоследствии медики ошеломили известием о том, что Нина Матвиенко уже четыре года болеет.

8 августа в какой-то момент она стала плохо себя чувствовать – очень живот болел – и скорая отвезла ее в больницу. Для всех было шоком. Как это – человек, который всю жизнь был энергичным, спортивным, не пил, не курил, до конца жизни бегал по ступенькам – и такое могло произойти. Врач сказал, что у Нины Митрофановны уже почти 4 года была болезнь. Для нее это был тоже шок. Она боялась умереть от этой болезни,

– поделилась певица.

В больнице семья Нины Матвиенко позаботилась о том, чтобы она никогда не чувствовала себя одинокой. День за днем родственники по очереди были рядом, сопровождали ее на прогулках и общались. Но ровно через два месяца, 8 октября, артистка умерла.

"Мама так скучала по дому, что мы даже гроб привезли во двор. Чтобы она побыла дома", – добавила Тоня.

В итоге исполнительница призвала всех ежегодно проходить комплексное медицинское обследование, ведь обнаружение болезней на начальных стадиях и своевременное лечение может значительно продлить жизнь.

"Хочу, чтобы все услышали, тем более – те, кому за 40 лет: обязательно делайте профилактические обследования у врачей и раз в год, проходите медицинские чек-апы. Ведь на ранней стадии это можно остановить и прожить еще очень много лет", – подчеркнула Тоня Матвиенко.

Смерть Нины Матвиенко