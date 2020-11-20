Популярная украинская певица Тина Кароль поражает фанатов не только безупречными образами на шоу "Танцы со звездами". Артистка также поделилась с поклонниками нежными кадрами, которые быстро очаровали сеть.

Соответствующие фотографии появились на инстаграм-странице певицы. Тина Кароль опубликовала подборку нежных портретных фотографий. Исполнительница позировала на розовом фоне в очень гармоничных образах, которые в очередной раз доказывали женственность певицы.

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Визажисты сделали Тине Кароль легкий макияж. Веки артистки накрасили розовыми тенями, а ее губы нарисовали розовой помадой. Белокурые волосы стилисты распустили и сделали легкие локоны.

На кадрах исполнительница позирует обнаженной, прикрыв грудь розовым шелком. Незаурядного акцента образу придают массивные золотые украшения, которые Тина Кароль создала в коллаборации с украинскими ювелирами.

Если вы любите украшения и согласны с тем, что элегантность, изысканность, индивидуальность – главный ключ к вдохновению, мой пост для вас! Сегодня выходит моя первая ювелирная коллекция украшений, которую я создала совместно с ювелирами,

– написала Тина Кароль.

По словам исполнительницы, основа коллекции – это ажурные кольца, серьги и подвески в виде цветка пионовидной розы и бантиков из красного золота с вкраплениями фианитов. Цветы в саду артистки послужили главным вдохновением в создании эскизов этих прекрасных украшений.

Соблазнительные фото Тины Кароль



Тина Кароль прикрыла обнаженную грудь шелком / Фото из Instagram



Тина Кароль прикрыла обнаженную грудь шелком / Фото из Instagram



Тина Кароль прикрыла обнаженную грудь шелком / Фото из Instagram



Тина Кароль прикрыла обнаженную грудь шелком / Фото из Instagram