Известная бразильская модель Жизель Оливейра завела сеть новым соблазнительным образом. Звезда позировала без белья в черном платье с декольте и пикантным вырезом до бедер.

Популярная бразильская модель и "ангел" Victoria's Secret снялась в новой провокационной фотосессии. Звезда продолжает радовать фанов эротическими кадрами. Фотографии со съемки Жизель Оливейра обнародовала на своей инстаграм-странице.

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Жизель Оливейра предстала перед объективом в темном платье с волнистым принтом на тонких бретелях. Наряд удачно подчеркивал идеальную фигуру модели. Звезда позировала без нижнего белья и засветила глубокое декольте. Пикантный вырез до бедер позволил девушке похвастаться стройными ножками.

Модель по-разному позировала, соблазнительно демонстрируя прелести на камеру. Эротический образ дополнили серебристые серьги в ушах. Жизель Оливейра связала густые волосы в высокий конский хвост. На лице девушка сделала роскошный макияж. Она выровняла тон лица и подчеркнула глаза толстыми черными стрелками. Губы звезда накрасила прозрачным блеском.

"Ангел" Victoria's Secret взбудоражила воображение поклонников новым откровенным образом. Серия пикантных фотографий набрала больше 15 тысяч лайков.

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