24-летняя американская модель Белла Хадид продолжает сниматься для престижных глянцев и известных брендов. Она показала очень откровенный образ для новой фотосессии. Звезда сняла видео, на котором засветила грудь в кружевном бюстгальтере.

Даже во время строгого карантина Белла Хадид устраивала эффектные домашние съемки для модных журналов, а с ослаблением ограничений активно позирует в объективах знаменитых фотографов. Новый образ для эротической фотосессии модель показала в инстаграм-профиле.

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Она сняла видео, сидя в кресле в смелом кружевном бюстгальтере без бретелек. Полупрозрачное белье черного цвета едва скрывало грудь Беллы Хадид. К бюсту привлекали внимание и многочисленные золотые колье, которыми она любит довершать все образы.

Модель позировала с элегантной ретро-прической, собрав волосы в высокий хвост. Она нанесла макияж с блестящими тенями, нежно-розовой помадой и румянами. Косметика подчеркнула изящные черты лица звезды и добавила легкости. Похоже, перед камерой Белла Хадид снялась в одном белье, ведь наверх накинула лишь повседневную черную кофту, которая не вписывалась в эстетическую концепцию съемки.