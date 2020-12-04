Американская певица и актриса Дженнифер Лопес взбудоражила сеть эротическим фото. Она обольстительно позировала на столе в откровенном платье.

Джей Ло распространила жаркую фотографию на личной странице в инстаграме. Она в очередной раз порадовала публикацией 134-миллионную аудиторию подписчиков.

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Звезда эротично позировала на столе. Она неизменно поразила проницательным взглядом, а также продемонстрировала безупречное тело.

Дженнифер умеет выбирать одежду, которая выгодно подчеркивает прелести ее фигуры. На этот раз Лопес предстала перед камерой в белом платье с откровенными вырезами. Наряд частично обнажил живот и спину исполнительницы, а также ее упругие ягодицы. Под платье Джей Ло решила не надевать нижнее белье, что придало образу еще большей сексуальности.

Среди аксессуаров look знаменитости дополняло изысканное украшение на шее и серьги. Длинные волосы артистка уложила в локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках – на веки нанесла тени, а губы накрасила блеском.



Дженнифер Лопес в откровенном платье / Instagram / @jlo