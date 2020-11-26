Популярная американская певица Дженнифер Лопес не стесняется позировать без одежды на камеру. Звезда произвела настоящий фурор в сети, обнародовав фото, где засветила полностью обнаженное тело.

Известная американская певица Дженнифер Лопес не часто делится с поклонниками эротическими фото, доказывая, что с возрастом она не теряет шарма и сексапильности. Однако на этот раз на личной странице в инстаграме артистка опубликовала очень откровенное фото, которое вызвало настоящий фурор в сети и набрало 6 миллионов предпочтений за день.

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Знаменитость предстала на черном фоне, сексуально выгнувшись. Она прикрыла интимные зоны руками и позировала боком. Но это не помешало ей осветить роскошное и безупречное тело, сверкавшее от света софитов. На горячей фотографии видны упругие груди и ягодицы Дженнифер Лопес. Она дополнила образ массивным кольцом с большим камнем.

Певица проникновенно смотрела в объектив, что делало кадр жарче. Она распустила короткие волосы, придала им вид мокрого и уложила легкими волнами, что придало фото особой перчинки. Артистка накрасила веки коричневыми тенями, а губы подчеркнула нюдовой помадой.

Джей Ло решила так порадовать фанов, анонсировав выход своего будущего хита In the Morning. Кадр является официальной обложкой сингла, релиз которого состоится в пятницу, 27 ноября. Автором провокационного фото стал дуэт известных фотографов Mert & Marcus-Мерт Алас и Маркус Пиггот.

Чрезвычайно откровенное фото Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo