Популярная английская певица Рита Ора не стесняется показывать обнаженные части тела на камеру. На днях она устроила себе пикантную фотосессию, в которой засветила большую грудь в декольте.

Рита Ора опубликовала серию горячих фотографий на личной инстаграм-странице. Английская певица нечасто участвует в откровенных фотосъемках, но и не стесняется щеголять аппетитными формами перед поклонниками.

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Артистка решила устроить пикантную фотосессию и отметила, что так проходят ее перерывы между онлайн-конференциями. Рита Ора соблазнительно позировала перед камерой в облегающем бело-бежевом топе на молнии. Певица расстегнула кофточку и засветила пышную грудь, а также похвасталась тонкой талией.

Пикантный образ Рита Ора дополнила золотистой цепочкой на шее и серьгами в виде булавок в тон. Она распустила короткие белокурые волосы и аккуратно уложила их. Соблазнительный look завершал красивый макияж. Певица подчеркнула глаза минималистичными черными стрелками, а губы накрасила яркой розовой помадой.

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