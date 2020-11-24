Одна из самых популярных моделей и блогерш планеты 23-летняя Кайли Дженнер часто фотографируется в соблазнительных нарядах. Однако наибольший ажиотаж в сети вызывают фото звезды в купальнике. Аппетитную фигуру она засветила и в этот раз.

Кайли Дженнер легко получает внимание публики, а количество ее подписчиков стремительно увеличивается. Сейчас за звездой в инстаграм следят более 200 миллионов пользователей, которые с упоением воспринимают каждое новое сообщение блогерши. Шквал комментариев и лайков вызвало последнее фото, на котором она предстала в бархатном купальнике.

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Фото Кайли Дженнер в купальнике

Вблизи роскошного поместья звезда сфотографировалась в новом наряде. Она предстала в бархатном монокини серого цвета с откровенными разрезами. Оно едва обнажало пышную грудь, выгодно выделяло подтянутый живот и стройную талию. Благодаря удачному ракурсу Кайли Дженнер похвасталась еще и аппетитными бедрами.

Невероятные изгибы соблазнительного тела она подчеркнула тонкой золотой цепочкой на талии, которая сочетался с ожерельем. Блогерша сделала изысканную прическу с легкими локонами и макияж в нюдовых оттенках, который идеально подходил бы даже для выхода на красную дорожку. Минимальное количество одежды на Кайле Дженнер и фантастические формы пользователи оценили в более 8 миллионов лайков.



Кайли Дженнер в бархатном купальнике / Фото Instagram / @kyliejenner