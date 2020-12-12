В пятницу, 11 декабря, скончался известный режиссер Ким Ки Дук. Известно, что художник болел коронавирусом и причиной смерти стали осложнения, которые вызвал COVID-19. Теперь появилась информация, что тело режиссера кремируют в Латвии.

Издание Yonhap, ссылаясь на дипломатический источник, сообщает, что тело южнокорейского режиссера, ушедшего из жизни после борьбы с коронавирусной инфекцией, вероятно, кремируют в Латвии.

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Известно, что Ким Ки Дук умер в Латвии. Теперь его семья обратилась в посольство Южной Кореи в Латвии с просьбой позаботиться о похоронах. Близкие режиссера не могут приехать в Балтийскую страну из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Сейчас посольство Южной Кореи ведет переговоры с семьей режиссера по поводу похорон знаменитости.

После смерти Ким Ки Дука директор ArtDocFest Виталий Манский рассказал, что режиссер приехал в Латвию 20 ноября. По неофициальной информации, он прибыл в балтийскую страну с целью приобрести жилье в Юрмале. 5 декабря он перестал выходить на связь и не явился на запланированную встречу. После этого его начали разыскивать, в частности, в больницах. Позже стало известно, что режиссер инфицировался коронавирусом, который вызвал необратимые осложнения.