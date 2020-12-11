В Латвии умер известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук. Известно, что причиной стали осложнения от коронавируса.

Печальную весть сообщает издание Delfi. Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за осложнений от коронавируса сегодня, 11 декабря.

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Сегодня появилась информация о том, что режиссер умер в больнице в 1:20 ночи из-за осложнений от COVID-19,

– отметило издание.

Директор ArtDocFest Виталий Манский сообщил, что Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря перестал выходить на связь. Согласно неофициальной информации, режиссер прибыл из Санкт-Петербурга в Латвию, чтобы приобрести дом в Юрмале. Впрочем, Ким Ки Дук не явился на запланированную встречу. Поэтому его начали искать по больницам.

Что известно про Ким Ки Дука

Ким Ки Дук – южнокорейский кинорежиссер с мировым именем. Он является лауреатом Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля – за ленту "Самаритянка".

Кроме того, Ким Ки Дук известен как автор популярных фильмов "Весна, лето, осень, зима ... и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Остров".

Последние годы режиссер сблизился с Россией и Казахстаном. В частности, в прошлом году он стал председателем жюри Московского международного кинофестиваля, на котором также представил свою ленту "Растворяться". Ее он снял в Казахстане, на русском языке.