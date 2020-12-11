62-летняя американская комедиантка и телеведущая Эллен Дедженерес заболела коронавирусом. К счастью, звезда чувствует себя хорошо и сообщила, что до съемок "Шоу Элен Дедженерес" вернется после праздников в январе 2021 года.

О заражении коронавирусом Элен Дедженерес объявила на личной странице в твиттере. О положительном результате ПЦР-теста телеведущая решила сообщить публично, ведь из-за болезни съемки популярного американского ток-шоу "Шоу Элен Дедженерес" придется поставить на паузу.

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Сейчас Элен Дедженерес находится на самоизоляции и предупредила о COVID-19 всех, с кем контактировала недавно. Никаких тяжелых симптомов коронавируса звезда пока не испытывает, болезнь протекает в легкой форме.

Хочу сообщить, что у меня положительный результат COVID-19. К счастью, сейчас я чувствую себя хорошо. Все, кто был в тесном контакте со мной, были уведомлены, и я придерживаюсь всех правил Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Увидимся с вами после праздников, – написала Элен Дедженерес в Твиттере.

Так, ведущая планирует вернуться к съемкам "Шоу Элен Дедженерес" после рождественских и новогодних праздников. Поэтому новых выпусков зрителям стоит ждать только в январе 2021 года, ведь пока любая работа над проектом остановлена.

Стоит добавить, что "Шоу Элен Дедженерес" недавно оказалось в центре скандала, ведь руководство проекта обвинили в буллинге и создании токсичной рабочей среды. Поэтому после расследования студии WarnerMedia Элен Дедженерес пришлось публично извиниться перед работниками.