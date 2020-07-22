Организаторы долгожданного четвертого сезона "Танцев со звездами" рассекретили новую участницу шоу. Ею стала звезда сериала "Папик" и "Голоса страны" Дарья Петрожицкая.

Эстафету она получила от четвертого участника проекта, звезды сериала "Поймать Кайдаша" и драмы "Черный ворон" Тараса Цимбалюка.

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Дарья Петрожицкая записала видеообращение, в котором сообщила, что приняла вызов от предыдущего участника. Соответствующий ролик разместили на официальной странице телепроекта в инстаграме.

В ролике Дарья показала забавное видео, как во время прогулки ее что-то дернуло за ногу. В кроссовке было спрятано письмо от Тараса Цимбалюка. Долго не колеблясь, девушка сразу переобулась в танцевальную обувь и появилась в юбке. Эстафету Дарья Петрожицкая передала фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлии Саниной.

Кто уже стал участником шоу "Танцы со звездами"?

В этом году организаторы "Танцев со звездами" в очередной раз запустили #танціззіркамиchallenge, в котором зрители постепенно узнают об участниках танцевального шоу.

Первым участником, который согласился выйти на паркет, стал певец Олег Винник. Второй участницей стала певица Надежда Мейхер, которая передала эстафету Санте Димопулос. Девушка с радостью согласилась участвовать в шоу.

Конкуренцию другим участникам составил Тарас Цимбалюк, который передал эстафету Дарье Петрожицкой. Шестой участницей, вероятно, должна стать Юлия Санина.