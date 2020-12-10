"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека недавно впервые стали родителями. Мужчина часто делится фотографиями с женой и теперь устроил новогоднюю фотосессию в загородном имении.

Многие украинские и мировые знаменитости уже украсили свои дома к новогодним праздникам. Миллионер Джанлука Вакки также зажег елку в своем поместье. На личной странице в инстаграме он обнародовал кадр, где вместе с женой позирует возле новогодней красавицы.

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Новое фото Джанлуки Вакки и его жены

"Танцующий миллионер" позировал в одной из комнат своего дома. Он предстал перед камерой в красном пиджаке, белых брюках и белой кофте. Образ Джанлуки был очень ярким и праздничным.

Шэрон Фонсека изображена на фотографии рядом с любимым. Для съемки она выбрала красную атласную блузку и белые брюки. Волосы красавица распустила, а на лице сделала легкий повседневный макияж.

Позади счастливых супругов видим большую елку, которая сияет желтыми огоньками. На переднем фоне изображены домашние любимцы Джанлуки и Шэрон, которых часто можно увидеть в лентах на аккаунтах влюбленных.

Мы так рады этому особому Рождеству для нашей семьи,

– написал Вакки в публикации.



Джанлука Вакки с женой и домашними любимцами / Instagram / @gianlucavacch