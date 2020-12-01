Сын копия Дзидзьо и клипы ни о чем: Оля Цибульская дерзко ответила на заявления хейтеров
Оля Цибульская назвала самые популярные заявления хейтеров, которые раздражали ее на протяжении всего творческого пути. Певица в конце концов ответила критикам и записала дерзкое видео с женскими ягодицами в кадре.
Ведущая и певица Оля Цибульская недавно выпустила дебютный альбом "По барабану". После его выхода она наконец решилась ответить на заявления хейтеров, которые чаще всего видела в комментариях и слышала о себе на протяжении 10 лет в шоу-бизнесе.
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На личной странице в инстаграме она опубликовала фото рядом с женскими ягодицами со стикерами лайков и дизлайков. Именно эта часть тела, по замыслу Цибульской, символизирует беспочвенный хейт, который артистам суют прямо в лицо.
Сама артистка позировала в прозрачном нижнем белье белого цвета, которое соединила с роскошным колье. С макияжем и укладкой, она вызывающе высунула язык к упругим ягодицам девушки.
Оля Цибульская / Фото Instagram / @cybulskaya
Самые популярные заявления хейтеров об Оле Цибульской
- Нет таланта, то показывает ноги⠀
- 800 тысяч в инста? Не смешите!⠀
- Сын – копия Дзидзе
- Что ни рот, то певица ⠀
- Киса! Понапридумывают какое-то глупое⠀
- Наконец эти артисты поживут, как нормальные люди. Привыкли к роскоши ⠀
- А клип видели? Ни о чем
- Вот раньше были песни...⠀
- Не понимаю, как ее клипы набирают миллионы в ютубе ⠀
- Наше украинское не дотягивает⠀
Певица ранее признавалась, что в новом альбоме "По барабану" впервые предстала настоящей, а не такой, какой ее хотели видеть поклонники. Если раньше она прислушивалась к мыслям критиков и болезненно реагировала на хейт в сети, то накануне своего 35-летия решила жить и творить так, как хочет сама.
Эти 10 комментариев 10 лет останавливали меня от того, чтобы быть собой. Пусть тебя не останавливает ничего. Важно то, что чувствуешь ты. Другое – по барабану,
– высказалась Оля Цибульская.
Оля Цибульская ответила хейтерам: дерзкое видео
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