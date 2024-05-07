Закапывание крашенок и обливание водой: традиции и запреты Светлого вторника

Третий день Пасхи называется Светлый вторник. Люди продолжают придерживаться обычая обливать водой друг друга.

Светлый вторник также называют Купальницей. В этот день верующие смывают свои грехи с помощью обливаний. Так, некоторые люди даже льют воду на домашних животных, чтобы отпугнуть недуги. Подробнее о традициях и запретах третьего дня Пасхи, расскажет LifeStyle 24.

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Что можно делать в Светлый вторник

По традиции стоит показать свое гостеприимство родственникам и соседям. Нужно рассказывать только хорошие новости, не упоминая негативное.

В то же время надо помогать нуждающимся от всего сердца. Также существует традиция поздравления поля с Пасхой. Люди садились на обочине, ели святые яйца и закапывали их в землю. Так, они верили, что будет позже хороший урожай. Впоследствии происходили празднования с танцами, песнями и забавами.

К тому же сегодня стоит открыть окна и проветрить дом. Так, сквозняк вынесет из дома все недуги.



Проветривание комнаты в Светлый вторник / Фото с Pinterest

Что запрещено делать в Светлый вторник

Заниматься домашними делами и выполнять тяжелую работу.

Венчаться.

Ссориться, грустить и ругаться.

Скупиться на деньги или еду.

Пройти мимо нуждающегося и не помочь ему.

Употреблять алкоголь, кроме вина.

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