Закапывание крашенок и обливание водой: традиции и запреты Светлого вторника
Третий день Пасхи называется Светлый вторник. Люди продолжают придерживаться обычая обливать водой друг друга.
Светлый вторник также называют Купальницей. В этот день верующие смывают свои грехи с помощью обливаний. Так, некоторые люди даже льют воду на домашних животных, чтобы отпугнуть недуги. Подробнее о традициях и запретах третьего дня Пасхи, расскажет LifeStyle 24.
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Что можно делать в Светлый вторник
По традиции стоит показать свое гостеприимство родственникам и соседям. Нужно рассказывать только хорошие новости, не упоминая негативное.
В то же время надо помогать нуждающимся от всего сердца. Также существует традиция поздравления поля с Пасхой. Люди садились на обочине, ели святые яйца и закапывали их в землю. Так, они верили, что будет позже хороший урожай. Впоследствии происходили празднования с танцами, песнями и забавами.
К тому же сегодня стоит открыть окна и проветрить дом. Так, сквозняк вынесет из дома все недуги.
Проветривание комнаты в Светлый вторник / Фото с Pinterest
Что запрещено делать в Светлый вторник
- Заниматься домашними делами и выполнять тяжелую работу.
- Венчаться.
- Ссориться, грустить и ругаться.
- Скупиться на деньги или еду.
- Пройти мимо нуждающегося и не помочь ему.
- Употреблять алкоголь, кроме вина.
Народные приметы
- Длительный гром – в течение месяца будет много дождей.
- Дождь в Светлый вторник – хороший урожай.
- Низкий полет чаек – будет засуха.
- Туман в Светлый вторник – богатый урожай овощей и фруктов.