Популярная певица Светлана Тарабарова поделилась, что ровно год назад, 1 декабря, впервые показала лицо маленького сына. Он снялся в ее видеоработе на песню "Падає сніг". Теперь артистка вспомнила съемки клипа и обнародовала архивные фото.

Чувственную публикацию Светлана сделала на личной странице в инстаграме. Она поздравила многотысячную аудиторию подписчиков с первым днем ​​зимы и поделилась семейными фотографиями, где изображен Иван.

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Новые фото сына Светланы Тарабаровой

Два месяца назад исполнительница второй раз стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Марией, и теперь наслаждается воспитанием двух детей. Пока звезда не показывает лицо крохи, хотя фото и видео с ней уже публиковала в сети. А вот маленький Иван часто появляется на ее странице.

1 декабря 2019 года состоялась премьера трека Светлана Тарабарова "Падає сніг". Праздничное и атмосферное видео тогда очаровалосеть и сейчас артистка решила вспомнить тот трогательный день.

Видео, где мы впервые показали Ивана, а снег в день премьеры пошел едва ли не единственный раз за год. Лишь год? Но какой! И дело не только в локдауне – внимательно посмотрите видео и на людей на нем. Две замечательные девушки в положении уже родили прекрасных детей, а я на видео еще даже не беременна Марией. Кто-то еще холостяк, а кто-то еще женат. Цените мгновения – каждое из них неповторимое!

– написала в заметке Тарабарова.

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TARABAROVA – "Падає сніг": смотрите видео онлайн