Свадебные годовщины по годам: их названия и заведено дарить в этот день супругам
Годовщина свадьбы — это одно из самых романтичных событий, когда можно вспомнить о своих чувствах и тот памятный момент, когда два сердца соединились в одно. Существует хорошая традиция каждый год вспоминать день своей свадьбы и праздновать его в кругу родных и друзей. Каждая годовщина имеет свое название в зависимости от количества лет совместной супружеской жизни.
Каждый год в браке является по своему особенным и непохожим на предыдущий. Ведь для настоящей любви не существует никаких препятствий и никакие силы не смогут ее разрушить. Поэтому важно не забывать раз в год отметить свадебную годовщину. Мы подготовили подробную информацию, чтобы вы не запутались в названиях свадебных годовщин и с легкостью могли выбрать подходящий подарок, отмечает 24 канал.
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Названия свадебных годовщин по годам
1 год – Ситцевая свадьба
В этот день молодожены дарят друг другу ситцевые платки, а гости – фартуки и подушечки в виде сердца, а также комплекты постельного белья.
2 года – Бумажная свадьба
Можно дарить блокноты, книги, календари и фотоальбомы.
3 года – Кожаная свадьба
Принято дарить кожаные сумки, кошельки и даже мебель.
4 года – Льняная свадьба
Можно дарить льняные скатерти, покрывала и полотенца.
5 лет – Деревянная свадьба
Принято дарить украшения, ложки и деревянные шкатулки.
6 лет – Чугунная свадьба
Дарят чугунные сковородки и горшки.
7 лет – Медная свадьба
Принято дарить медные чашки и подсвечники.
8 лет – Жестяная свадьба
Можно дарить кухонную утварь из жести (формы для выпечки, подноса), чай, конфеты в жестяных коробках, а также бытовые приборы.
9 лет – Фаянсовая свадьба
Дарят посуду из хрусталя, склад, фаянса или фарфора.
10 лет – Оловянная или розовая свадьба
В этот день муж дарит своей жене 11 роз (10 красных – как символ любви и 1 белую – как символ надежды), розы супругам также приносят приглашенные гости.
11 лет – Стальная свадьба
Дарят посуду из нержавеющей стали.
12 лет – Никелевая свадьба
Принято дарить блестящие никелированные изделия.
13 лет – Кружевная свадьба
Можно дарить изделия из кружева или тонкой шерсти.
14 лет – Агатовая свадьба
Принято дарить украшения из агата и фигурки из слоновой кости.
15 лет – Хрустальная свадьба
Заведено дарить бокалы, вазы и салатницы из хрусталя или стекла.
16 лет – Топазовая свадьба
Дарят украшения из этого камня или вещи бледно-голубого цвета.
18 лет – Бирюзовая свадьба
Супруги обмениваются между собой украшениями из бирюзы.
19 лет – Криптоновая свадьба
Можно подарить хорошую лампочку, подсвечник со свечами или светильник.
20 лет – Фарфоровая свадьба
Дарят тарелки, чашки или сервизы из фарфора.
Свадебные годовщины по годам / Фото "Canva"
21 год – Опаловая свадьба
Обычно дарят ювелирные украшения с опалом.
22 года – Бронзовая свадьба.
Дарят часы, подсвечники, статуэтки и предметы интерьера.
23 года – Бериловая свадьба
Лучшим подарком будут украшения с этим камнем.
24 года – Атласная свадьба
Можно подарить красивую одежду или постельное белье.
25 лет – Серебряная свадьба
Жена и мужчина в этот день обмениваются серебряными кольцами, а гости дарят изделия из драгоценного металла.
26 лет – Нефритовая свадьба
Можно дарить символические изваяния, посуду и предметы интерьера из этого камня.
27 лет – Свадьба красного дерева
Дарит новую мебель или другие предметы роскоши.
29 лет – Бархатная свадьба
Заведено дарить диванные подушки, шкатулки, скатерти, картины в бархатных рамах или изделия, изготовленные из бархата или декорированные им.
30 лет – Жемчужная свадьба
Муж дарит жене ожерелье, в котором, естественно, должно быть 30 жемчужных зерен, а гости – предметы интерьера с отделкой из искусственного жемчуга.
31 год – Солнечная свадьба
Можно подарить путевки на море, светильник, отопитель, красивую люстру или маленький камин.
33 года – Каменная свадьба
Дарят каменные статуэтки или журнальный столик, подсвечники или другие сувениры из натурального или искусственного камня. Также можно подарить вещи для дома и дачи.
34 года – Янтарная свадьба
Украшения из янтаря считают отличным подарком.
35 лет – Полотняная свадьба
Заведено дарить полотняные скатерти, покрывала, салфетки, полотенце, предметы одежды.
37 лет – Муслиновая свадьба
Дарят из муслина ночную рубашку, шторы, красивую скатерть или набор тканевых салфеток.
38 лет – Ртутная свадьба
Принято дарить подвижные подарки: часы с маятником, движущиеся картины или необычные светильники.
Что подарить на свадебную годовщину / Фото "Canva"
39 лет – Креповая свадьба
Дарят разные предметы гардероба, лучше всего подойдет комплект постельного белья.
40 лет – Рубиновая свадьба
Оптимальным подарком будет драгоценное ювелирное украшение из рубикона или корзина фруктов гранатов и апельсинов.
42 года – Перламутровая свадьба
Дарят ожерелье из 42 жемчужин, рубашку с перламутровыми пуговицами или запонки с этим покрытием, чайный или кофейный сервиз с перламутровым блеском.
43 года – Фланелевая свадьба
Можно дарить пижамы, рубашки, халаты, комплекты постельного белья, стеганные одеяла, подушки или наборы тапочек из фланели.
44 года – Топазовая свадьба
Украшения с этим камнем будут хорошим подарком.
45 лет – Сапфировая свадьба
Дарят ювелирные изделия из сапфиры.
46 лет – Лавандовая свадьба
Принято дарить сухие цветы, листья лаванды или растение в горшке.
47 лет – Кашемировая свадьба
Можно дарить носки, шарфы, перчатки из кашемира, кашемировое одеяло, покрывало или хороший плед.
48 лет – Аметистовая свадьба
По традиции муж дарит жене украшение из аметиста в знак супружеской верности.
49 лет – Кедровая свадьба
Заведено дарить веера из кедрового дерева, а так разные резные шкатулки.
50 лет – Золотая свадьба
В этот день муж и жена дарят друг другу новые кольца, а старики передают холостым внукам и правнукам, как семейную реликвию.
55 лет – Изумрудная свадьба
Обычно в этот праздник дети устраивают праздник для своих родителей.
60 лет – Бриллиантовая свадьба
Можно подарить супругам украшения с бриллиантами. Также хорошим подарком будет утюг, кофемолка, блендер, миксер или электрический чайник.
65 лет – Железная свадьба
Принято дарить изделия из железа.
70 лет – Свадьба благодарения
Лучшим подарком будет время, проведенное вместе со всей семьей. Также дети дарят юбилярам все то, что пожелают.
80 лет – Дубовая свадьба
В этот день самым большим подарком для пожилых супругов будет внимание детей и внуков.
100 лет – Платиновая (красная) свадьба
По традиции дети, внуки и правнуки дарят старикам цветы и вещи красного цвета, а также делают праздничный стол и проводят время всей большой семьей.