Свадебные годовщины по годам: их названия и заведено дарить в этот день супругам

Годовщина свадьбы — это одно из самых романтичных событий, когда можно вспомнить о своих чувствах и тот памятный момент, когда два сердца соединились в одно. Существует хорошая традиция каждый год вспоминать день своей свадьбы и праздновать его в кругу родных и друзей. Каждая годовщина имеет свое название в зависимости от количества лет совместной супружеской жизни.

Каждый год в браке является по своему особенным и непохожим на предыдущий. Ведь для настоящей любви не существует никаких препятствий и никакие силы не смогут ее разрушить. Поэтому важно не забывать раз в год отметить свадебную годовщину. Мы подготовили подробную информацию, чтобы вы не запутались в названиях свадебных годовщин и с легкостью могли выбрать подходящий подарок, отмечает 24 канал.

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Названия свадебных годовщин по годам

1 год – Ситцевая свадьба

В этот день молодожены дарят друг другу ситцевые платки, а гости – фартуки и подушечки в виде сердца, а также комплекты постельного белья.

2 года – Бумажная свадьба

Можно дарить блокноты, книги, календари и фотоальбомы.

3 года – Кожаная свадьба

Принято дарить кожаные сумки, кошельки и даже мебель.

4 года – Льняная свадьба

Можно дарить льняные скатерти, покрывала и полотенца.

5 лет – Деревянная свадьба

Принято дарить украшения, ложки и деревянные шкатулки.

6 лет – Чугунная свадьба

Дарят чугунные сковородки и горшки.

7 лет – Медная свадьба

Принято дарить медные чашки и подсвечники.

8 лет – Жестяная свадьба

Можно дарить кухонную утварь из жести (формы для выпечки, подноса), чай, конфеты в жестяных коробках, а также бытовые приборы.

9 лет – Фаянсовая свадьба

Дарят посуду из хрусталя, склад, фаянса или фарфора.

10 лет – Оловянная или розовая свадьба

В этот день муж дарит своей жене 11 роз (10 красных – как символ любви и 1 белую – как символ надежды), розы супругам также приносят приглашенные гости.

11 лет – Стальная свадьба

Дарят посуду из нержавеющей стали.

12 лет – Никелевая свадьба

Принято дарить блестящие никелированные изделия.

13 лет – Кружевная свадьба

Можно дарить изделия из кружева или тонкой шерсти.

14 лет – Агатовая свадьба

Принято дарить украшения из агата и фигурки из слоновой кости.

15 лет – Хрустальная свадьба

Заведено дарить бокалы, вазы и салатницы из хрусталя или стекла.

16 лет – Топазовая свадьба

Дарят украшения из этого камня или вещи бледно-голубого цвета.

18 лет – Бирюзовая свадьба

Супруги обмениваются между собой украшениями из бирюзы.

19 лет – Криптоновая свадьба

Можно подарить хорошую лампочку, подсвечник со свечами или светильник.

20 лет – Фарфоровая свадьба

Дарят тарелки, чашки или сервизы из фарфора.

Свадебные годовщины по годам / Фото "Canva"

21 год – Опаловая свадьба

Обычно дарят ювелирные украшения с опалом.

22 года – Бронзовая свадьба.

Дарят часы, подсвечники, статуэтки и предметы интерьера.

23 года – Бериловая свадьба

Лучшим подарком будут украшения с этим камнем.

24 года – Атласная свадьба

Можно подарить красивую одежду или постельное белье.

25 лет – Серебряная свадьба

Жена и мужчина в этот день обмениваются серебряными кольцами, а гости дарят изделия из драгоценного металла.

26 лет – Нефритовая свадьба

Можно дарить символические изваяния, посуду и предметы интерьера из этого камня.

27 лет – Свадьба красного дерева

Дарит новую мебель или другие предметы роскоши.

29 лет – Бархатная свадьба

Заведено дарить диванные подушки, шкатулки, скатерти, картины в бархатных рамах или изделия, изготовленные из бархата или декорированные им.

30 лет – Жемчужная свадьба

Муж дарит жене ожерелье, в котором, естественно, должно быть 30 жемчужных зерен, а гости – предметы интерьера с отделкой из искусственного жемчуга.

31 год – Солнечная свадьба

Можно подарить путевки на море, светильник, отопитель, красивую люстру или маленький камин.

33 года – Каменная свадьба

Дарят каменные статуэтки или журнальный столик, подсвечники или другие сувениры из натурального или искусственного камня. Также можно подарить вещи для дома и дачи.

34 года – Янтарная свадьба

Украшения из янтаря считают отличным подарком.

35 лет – Полотняная свадьба

Заведено дарить полотняные скатерти, покрывала, салфетки, полотенце, предметы одежды.

37 лет – Муслиновая свадьба

Дарят из муслина ночную рубашку, шторы, красивую скатерть или набор тканевых салфеток.

38 лет – Ртутная свадьба

Принято дарить подвижные подарки: часы с маятником, движущиеся картины или необычные светильники.

Что подарить на свадебную годовщину / Фото "Canva"

39 лет – Креповая свадьба

Дарят разные предметы гардероба, лучше всего подойдет комплект постельного белья.

40 лет – Рубиновая свадьба

Оптимальным подарком будет драгоценное ювелирное украшение из рубикона или корзина фруктов гранатов и апельсинов.

42 года – Перламутровая свадьба

Дарят ожерелье из 42 жемчужин, рубашку с перламутровыми пуговицами или запонки с этим покрытием, чайный или кофейный сервиз с перламутровым блеском.

43 года – Фланелевая свадьба

Можно дарить пижамы, рубашки, халаты, комплекты постельного белья, стеганные одеяла, подушки или наборы тапочек из фланели.

44 года – Топазовая свадьба

Украшения с этим камнем будут хорошим подарком.

45 лет – Сапфировая свадьба

Дарят ювелирные изделия из сапфиры.

46 лет – Лавандовая свадьба

Принято дарить сухие цветы, листья лаванды или растение в горшке.

47 лет – Кашемировая свадьба

Можно дарить носки, шарфы, перчатки из кашемира, кашемировое одеяло, покрывало или хороший плед.

48 лет – Аметистовая свадьба

По традиции муж дарит жене украшение из аметиста в знак супружеской верности.

49 лет – Кедровая свадьба

Заведено дарить веера из кедрового дерева, а так разные резные шкатулки.

50 лет – Золотая свадьба

В этот день муж и жена дарят друг другу новые кольца, а старики передают холостым внукам и правнукам, как семейную реликвию.

55 лет – Изумрудная свадьба

Обычно в этот праздник дети устраивают праздник для своих родителей.

60 лет – Бриллиантовая свадьба

Можно подарить супругам украшения с бриллиантами. Также хорошим подарком будет утюг, кофемолка, блендер, миксер или электрический чайник.

65 лет – Железная свадьба

Принято дарить изделия из железа.

70 лет – Свадьба благодарения

Лучшим подарком будет время, проведенное вместе со всей семьей. Также дети дарят юбилярам все то, что пожелают.

80 лет – Дубовая свадьба

В этот день самым большим подарком для пожилых супругов будет внимание детей и внуков.

100 лет – Платиновая (красная) свадьба

По традиции дети, внуки и правнуки дарят старикам цветы и вещи красного цвета, а также делают праздничный стол и проводят время всей большой семьей.