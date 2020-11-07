На прошлой неделе звездные супруги Даши Квиткова и Никита Добрынин вместе с друзьями отправились во Львов. Влюбленные успели не только насладиться прогулками по городу, но и устроить фотосессии на уютных улочках. Блогер продемонстрировала брендовый образ во время одной из съемок.

Избранница "Холостяка 9" Даша Квиткова обожает вещи и одежду от премиальных мировых брендов, поэтому дорогих вещей в ее гардеробе достаточно. Блогер поразила новой сумкой от французского дома моды Louis Vuitton, которой дополнила вызывающий наряд. Фото она показала в инстаграм-профиле.

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Образ Даши Квитковой

Девушка соединила главные тренды осени в одном аутфите. Она выбрала темные джинсы свободного кроя, черный гольф и длинный кожаный пиджак черного цвета от Zara, который носят модницы по всему миру. Даша Квиткова к образу подобрала массивные ботинки на шнуровке и грубой подошве от популярного британского бренда Dr. Martens.

Она сделала стильную волнистую укладку и нанесла легкий дневной макияж, который прекрасно подходил к образу. Даша Квиткова очень тщательно подбирает аксессуары для каждого выхода. На этот раз она выбрала сумку на цепочке от Louis Vuitton, многочисленные кольца и ожерелье, которое надела поверх гольфа. Сфотографировалась блогер на одной из аутентичных улочек в самом центре Львова.



Даша Квиткова с сумкой от Louis Vuitton / Фото Instagram / @kvittkova



Даша Квиткова с сумкой от Louis Vuitton / Фото Instagram / @kvittkova