Ирис Хейкинен из Финляндии рассказала о том, что обычные шампуни и кондиционеры вызвали у нее раздражение и зуд. Поэтому ей пришлось найти свой способ мыть голову и волосы.

К слову Остаться молодой и красивой: 6 главных секретов красоты Маши Ефросининой

Девушка из Финляндии придумала метод мытья головы

Ирис всегда заботилась об экологии, поэтому пользовалась органическими продуктами по уходу. Но и они приводили к аллергическим реакциям. Поэтому она начала искать, как можно избавиться от этой проблемы.

В соцсетях девушка увидела метод no poo – мытье волос пищевой содой и яблочным уксусом.

Всего через пару недель применение метода зуд прекратился. Сначала мои волосы выглядели жирными, но вскоре они вернулись в норму. Теперь, когда люди встретитесь со мной, они даже не подозревают, что я не использую шампунь. Когда я им говорю, они всегда удивляются и говорят, как здоровыми и чистыми выглядят мои волосы,

– рассказала студентка.

Девушка усовершенствовала этот метод, поэтому она использует только воду и небольшое количество кокосового масла. Она признает, что метод облегчил ее жизнь.

Добавим, что девушка замечает, что такой метод работает для нее, но не обязательно он может подходить каждому.