Самый скорбный день недели: что нельзя делать в Страстную пятницу

В 2024 году Страстная пятница у христиан восточного обряда приходится на 3 мая, а у христиан западного обряда – на сегодня, 29 апреля. В этот день вспоминаются страдания Иисуса Христа, поэтому он считается самым скорбным.

В Страстную пятницу нужно придерживаться самых строгих правил Великого поста. В течение дня верующие ничего не едят, употребляют хлеб и пьют воду только после того, как в церкви вынесут плащаницу, отмечает LifeStyle 24.

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Страстная пятница

Именно в пятницу Иисус Христос нес на себе крест, на котором его потом распяли. Произошло это на горе Голгофе, что вблизи Иерусалима. Сына Божьего похоронили его ученики, Иосиф и Никидим. Сначала тело завернули в плащаницу, а после этого перенесли в пещеру. Римский правитель Понтий Пилат приказал ее охранять, ведь помнил, что Господь сказал о воскресении.

Что нельзя делать

Запрещено нарушать Великий пост.

Нельзя тяжело работать.

Не стоит заниматься домашними делами: убирать, готовить.

Не рекомендуется заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать.

Запрещено развлекаться и устраивать вечеринки.

Что можно делать

В Страстную пятницу люди идут в храм, чтобы послушать службу Божью и помолиться. Священники читают отрывки из Евангелия, где рассказывается о последних днях жизни Иисуса Христа перед распятием. В три часа выносят плащаницу, ведь считается, что именно тогда умер Господь. Некоторые верующие в этот день берут в церкви 12 свечей. Их нужно принести домой, зажечь и ждать, пока сгорят сами. Говорят, что такая традиция притягивает в семью благосостояние.

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