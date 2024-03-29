Страстная пятница: особые молитвы для прощения грехов

В этом году Страстная пятница для католиков пришлась на 29 марта. Именно в тот день произошло распятие Иисуса на кресте. Христиане посвящают свое время упоминанию той боли и страданий, которые стерпел сын Божий. Не забывают молиться в этот день.

Молитва способна не только очистить душу перед Богом, но и содержит в себе большую силу. Lifestyle 24 предлагает вам подборку молитв, которые стоит прочитать в Страстную пятницу.

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Молитвы на страстную пятницу

Господи Иисусе Христе, Боже наш, дарующий милость и щедрость, милость Твоя безмерная, человеколюбие – огромное. Мы веруем в Тебя и припадаем к Твоему величию со страхом и трепетом душевным. Мы считаем себя недостойными рабами Твоими, приносим за милости Твои, проявленные нам, безграничную благодарность. Почитаем Тебя, как Господа, Владыку мира и нашего благодетеля, славим, хвалим Тебя, молитву о милосердии возносим, приходя вновь, благодарим! Услышь нашу молитву и дай нам расти в любви к Тебе, к ближним и вести добродетельную жизнь. Аминь.

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Во имя Отца и Сына и Святого Духа. По преданию Царь Ирод беспощадно бьется, с разъяренностью бьется. Кровь бездарно проливает, никого не жалеет, никого не прощает. Но я, раб Божий, знаю одно, что против недоброго человека есть сильный и надежный, великий стрелок - всемогущий Бог Отец! У сына его Иисуса Христа, отдавшего за счастье людей, лук - это яркое Солнце, стрела - это ясная луна. Есть у Него чем стрелять, поэтому Господь справедливый никому не даст меня обижать. Я знаю, что благодаря вере моей искренней Бог всегда на моем пути впереди, Пресвятая Богородица позади. С защитой сильной небесной я никого не боюсь и никого не боюсь. А моим врагам, злодеям спицы острые в языки злые, раскаленные клещи в клыки, в недобрые глаза пески. Аминь.



Страстная пятница – самый скорбный день в году / Фото из открытых источников

Обращаюсь к Тебе, мой Бог, мой Отец, я раб Божий (имя) с просьбой о прощении всех моих грехов. Я очень сожалею, что в определенные жизненные моменты я отвернулся от Тебя, но помню, что в такое трудное время я все равно чувствовал Твою поддержку. Стремлюсь к пониманию и показываю свою любовь в молитве этой искренней, из глубины души исходящей. Прошу Тебя, Господи, ради своего Сына Иисуса Христа, который умер и воскрес ради счастливой жизни всех людей, прости мне все мои грехи, известные и неизвестные, совершенные в минуты отчаяния или по неразумию. Отец Всевышний, знаю я, что грехопадениями своими я нанес оскорбления всем Высшим силам, а также оскорбил много благоверных людей на земле. Прими в эту минуту мои искренние обещания, что я буду вести праведный образ жизни и проявлять свою любовь к ближним. Я прошу помощи и поддержки Святого Духа, чтобы он указывал мне правильный жизненный путь служения другим людям. Аминь.

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О Иисусе, что на Святой Плащанице, которой тело Твое пресвятое было завернуто, на которой оставил Ты знаки всех своих страданий, сделай милостиво, чтобы я через покаяние и любовь получил(ла) милость Твоего милосердия. В смирении моего сердца составляю Тебе совершенный акт сожаления и покаяния. Господи, прости мне мои грехи молодости, грехи в зрелом возрасте, грехи моего тела и души, грехи сознательные и бессознательные, те, которые помню и о которых забыл(ла). Знаю, что мои грехи повредили Твое чувствительное сердце, мой милосердный Искупитель. Искренне сожалею, что наносил(ла) Тебе боль, что вбивал(ла) новые гвозди в твое израненное тело. Освободи меня от пут плохого, Спаситель мой, ради Твоей такой горькой мики, ради Твоего исчезнувшего лица, образ которого остался на Плащанице. О мой Иисус, даруй мне прощение и не помни, каким(ой) я был(а), очисти мою душу от блудов и пороков, укрепи мой дух неразрывными объятиями Твоей милости, будь милосердным ко мне, грешного(ой) ныне и во веки веков. Аминь.