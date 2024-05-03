У православных и греко-католиков Страстная пятница: почему так называется скорбный день

Сегодня, 3 мая, у христиан восточного обряда Страстная пятница. Это самый строгий день Великого поста, когда люди воздерживаются от тяжелой работы и ничего не едят, пока в церкви не вынесут плащаницу.

Обычно все важнейшие приготовления к Пасхе верующие завершают в Чистый четверг, чтобы пятницу посвятить молитве и духовному очищению. Подробнее об этом дне расскажет LifeStyle 24.

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Страстная пятница: что означает

Название "Страстная пятница" образовалось от латинского слова "passio", которое переводится как "страдание". Дело в том, что именно в этот день распяли Иисуса Христа. Такой приказ отдал правитель Иудеи Понтий Пилат. Сын Божий сначала нес крест на себе, идя по улицам Иерусалима, а умер он на горе Голгофе.

У Господа были ученики, Иосиф и Никодим, которым позволили его похоронить. Они забрали тело Иисуса Христа, которое покрыли плащаницей и отнесли в пещеру. Ее закрыли камнем, а уже потом произошло воскресение Христово.

Что делают в Страстную пятницу

В Страстную пятницу в церквях проходят богослужения. В Евангелие сказано, что смерть Иисуса Христа наступила в 15:00. Поэтому именно тогда проводится вечерняя служба, когда и выносят плащаницу. После этого людям разрешается употреблять хлеб и воду. Однако в скорбный день запрещено пить алкоголь, развлекаться, праздновать, убирать в доме или наводить порядок во дворе. Кроме того, нужно простить все обиды, чтобы не находиться ни с кем в ссоре.