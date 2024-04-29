Страстная неделя 2024: постное питание на каждый день

29 апреля, в понедельник, начинается Страстная неделя. Это последние дни перед празднованием Пасхи. В течение недели продлится строгий пост, который следует соблюдать.

С 29 апреля по 4 мая христиане вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа. В то же время существуют определенные пищевые запреты на этой неделе, хотя некоторые из них распространяются на весь период Великого поста. О ежедневном питании этого периода, расскажет подробнее Lifestyle 24.

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Питание на каждый день недели

Верующие в течение 48 дней воздерживались от еды, развлечений и вредных привычек. Однако, на этой неделе будет длиться суровый пост. Так, не следует есть продукты животного происхождения и употреблять алкоголь. К тому же нужно воздержаться от сладостей, кроме меда. Также не запрещается сыроедение, то есть употребление продуктов без предварительной термообработки.



Страстная неделя 2024 / Фото с Unsplash

Понедельник - 29 апреля

В понедельник можно есть сырые овощи, фрукты и зелень. Старайтесь не заправлять их растительным маслом.

Так, вы можете приготовить вкусный салат из сельдерея, моркови и яблок. В то же время попробуйте салат из моркови и капусты.

Вторник – 30 апреля

В этот день можно смело есть термообработанные овощи и сваренные крупы. Также разрешается употреблять хлеб и мед.

Попытайтесь сварить суп с чечевицей и грибами или обычный овощной. В то же время вы можете приготовить салат из свеклы с семенами подсолнечника и петрушкой.

Среда – 1 мая

В Страстную среду удерживайтесь от термообработанных продуктов. В то же время добавьте в рацион сухофрукты и грибы.

Да, вы можете сделать салат с морковью и сельдереем. Приготовьте вкусный компот из сухофруктов.

Четверг - 2 мая

В этот день разрешается употреблять горячую пищу, но без добавления масла.

Приготовьте салат из синей капусты и орехов. В то же время можете сварить крупы и полакомиться ими с салатом.

Пятница - 3 мая

В Страстную пятницу следует воздержаться от еды до вечера, потому что в этот день распяли Иисуса Христа. Если не можете этого сделать, то можно съесть сырые фрукты и овощи.

Суббота – 4 мая

В этот день можно позволить себе хлеб, овощи, фрукты, орехи и мед. Страстная Суббота является наименее суровой, поэтому можно есть горячую пищу с растительным маслом и употреблять вино.

Так, сварите ореховый крем-суп с горохом и картофелем. Также можно приготовить кашу со специями и овощами.

, что от пищевых ограничений освобождаются люди со слабым здоровьем, дети до 14 лет, беременные женщины и кормящие. Также могут не соблюдать пост пожилые люди и военнослужащие, находящиеся на фронте. Также освобождаются от пищевых запретов люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом.