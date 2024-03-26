Самый строгий период Пасхального поста: что запрещено делать в Страстную неделю
26 марта 2024, 19:00Читати новину українською
У римо-католиков продолжается Страстная неделя. Ведь в этом году христиане западного обряда будут праздновать Пасху уже совсем скоро – 31 марта. В этот период нужно придерживаться строгих правил Великого поста.
В понедельник, вторник и среду можно употреблять сухую пищу, в четверг и субботу – горячие блюда, однако без добавления масла, а в Страстную пятницу – вообще не стоит есть. Какие запреты нужно соблюдать в последнюю неделю перед Воскресением Господним, расскажет LifeStyle 24.
Актуально Основные правила, которых важно соблюдать во время Великого поста
Страстная неделя: что нельзя делать
- Запрещено нарушать правила Великого поста: употреблять определенные продукты, алкогольные напитки, устраивать шумные гуляния.
- Нельзя отмечать дни рождения и свадьбы.
- Не стоит ссориться, сквернословить, завидовать, обманывать и злиться.
- Не рекомендуется тяжело работать.
- Не нужно возвращаться к плохим привычкам и зависимостям.
- Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
Страстная неделя: что можно делать
- В Великий понедельник в церкви вспоминают, как патриарха Иосифа предали братья. Известно, что они продали его в рабство, в Египет. Также готовят миро – это освященное ароматическое масло.
- В Великий вторник рассказывают притчи Иисуса Христа, в частности о конце света, Страшном суде, десяти девах, талантах и дани кесарю. Кроме того, люди готовятся к празднованию Пасхи.
- Именно в Великую среду Иуда предал Господа, священнослужителей и 30 сребреников. Во время службы рассказывают, как грешница омыла и помазала миром ноги Сына Божьего. Христиане в этот день идут к исповеди.
- В Чистый четверг состоялась Тайная вечеря. В храмах верующие слушают о страданиях Иисуса Христа и причащаются. Мужчины и женщины убирают в доме, пекут куличи и красят яйца.
- В Страстную пятницу Господь был распят. Это самый скорбный день недели. Вечером в церквях проходит служба, на которой выносят плащаницу.
- В Великую субботу священники проводят торжественное богослужение и надевают праздничную одежду. Некоторые верующие уже святят корзины и всю ночь слушают службу Божью, а утром накрывают праздничный стол.