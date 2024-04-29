Что нельзя делать в Страстную неделю: запреты и традиции в канун Пасхи

С сегодняшнего дня, 29 апреля, начинается Страстная неделя – самый строгий период Великого поста. В эту неделю следует соблюдать пост и вспоминать о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

За неделю до Пасхи начинается Седмица или Страстная неделя, также ее называют Чистой неделей. Это один из самых важных периодов в церковном году. В 2024 году для христиан в Украине он продлится с сегодняшнего дня, 29 апреля, до 4 мая, пишет LifeStyle 24.

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Что нельзя делать в Страстную неделю

Период Страстной недели – самый строгий в Великом посту. Относительно еды, то в понедельник, вторник и среду можно употреблять сухую пищу, в четверг и субботу– горячие блюда без добавления растительного масла. В Страстную пятницу не едят до момента вынесения Плащаницы в церковь или голодают целый день.

Также верующие соблюдают ряд других запретов:

Нельзя веселиться, петь, танцевать; устраивать вечеринки, праздновать свадьбу или дни рождения.

Запрещено ссориться, сердиться, конфликтовать, ругаться; врать и завидовать.

Следует воздержаться от тяжелого физического труда и телесных утех. Садоводство можно (но не обязательно) отложить на время после Пасхи.

Нельзя прибегать к вредным привычкам и зависимостям, употреблять алкоголь.

Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается.



Что нельзя делать в Страстную неделю / Фото Pixabay

Что стоит делать в Страстную неделю

Каждый день Страстной недели имеет свое значение. В эту неделю в церкви не отмечают дней святых, также не совершают таинств крещения и брака.

Большой понедельник . Сегодня в храме будут вспоминать патриарха Иосифа, который является прообразом страждущего Христа. В этот день начинают производить миро – освященное ароматическое масло, которую используют для помазания.

. Сегодня в храме будут вспоминать патриарха Иосифа, который является прообразом страждущего Христа. В этот день начинают производить миро – освященное ароматическое масло, которую используют для помазания. Большой вторник . Церковь рассказывает притчи Иисуса Христа о Страшном суде, таланты, дань кесарю. В этот день вспоминают, как Господь обличил фарисеев и книжников.

. Церковь рассказывает притчи Иисуса Христа о Страшном суде, таланты, дань кесарю. В этот день вспоминают, как Господь обличил фарисеев и книжников. Большая среда . В этот день Иуда предал Иисуса Христа за 30 сребренников. В церкви также упоминают грешную женщину, которая омыла ноги Господа слезами и смазала их благовониями.

. В этот день Иуда предал Иисуса Христа за 30 сребренников. В церкви также упоминают грешную женщину, которая омыла ноги Господа слезами и смазала их благовониями. Большой четверг . В Чистый четверг в храмах проходит служба "Двенадцати страстных Евангелий", а еще верующие вспоминают о первом таинстве причастия и молитве в Гефсиманском саду. Сегодня христиане готовятся к празднику: убирают, делают пасхальные яйца и писанки, пекут куличи.

. В Чистый четверг в храмах проходит служба "Двенадцати страстных Евангелий", а еще верующие вспоминают о первом таинстве причастия и молитве в Гефсиманском саду. Сегодня христиане готовятся к празднику: убирают, делают пасхальные яйца и писанки, пекут куличи. Большая или Страстная пятница. Самый скорбный день недели и самый строгий день поста. В церкви выносят плащаницу и вспоминают страдание Иисуса Христа.



В Великую пятницу вспоминают о Страстях Христовых / Фото Pixabay