В детстве многие из нас любили собирать открытки, наклейки и прочие безделушки. Но есть люди, посвятившие много лет коллекционированию. О самых странных идеях для собрания – читайте в нашем материале.

О самых странных коллекциях людей, рассказывает редакция 24 канала.

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Коллекция шерсти из пупка

Кому не нравится, как выглядят пупки со сгустками шерсти, для кого-то это отвратительно, а для Беркера Грэхема это пополнение коллекции. Начиная с 1984 года мужчина после чистки пупка грязь оттуда бросал в банки с биркой.

По словам коллекционера, ему стало интересно, сколько свалянных ворсинок шерсти забивается в тело человека за всю жизнь и возможно ли будет ими набить маленький матрас.



Коллекция шерсти из пупка / Фото feargod.net

Коллекция "чухалок" для спины

Наверняка у каждого было, что защекоталась спина, а дотянуться туда трудно. Наверное, у Гедеона Уэйса случалось такое часто, поэтому мужчина собрал самую большую в мире коллекцию "палок-чухалок". Гедеон даже создал виртуальный музей, в котором собраны 236 самых разнообразных средств для почесывания спины.

На сайте у каждого экспоната есть описание где указано: страну происхождения, кто подарил, материал и дату, когда изделие попало в список.



Коллекция "чухалок" с сайта / Скриншот 24 канала

Ручки из 146 стран

Анжелика Унверхау из немецкого городка Динслакен собрала 220 тысяч различных ручек из более 146 стран. Это было ее увлечением еще в детстве, однако серьезно к этому делу взялась уже в 1990 году.

Женщина также основала собственный клуб коллекционеров шариковых ручек. Его члены собираются два раза в год, чтобы обменяться самыми интересными образцами своих коллекций.



Коллекция шариковых ручек / Фото bugaga

Коллекция подгоревшей пищи

Подгоревшая пицца, перепеченные кексы, молоко и кофе, которые сбежали – далеко не весь список экспонатов музея основанного Доборой Хэнсон Конант. Однажды девушка заговорилась по телефону, а когда вернулась к плите и увидела то, что осталось от сидра, решила учредить "Музей подгоревшей еды". Там экспонируются наиболее эстетичные примеры невнимательности поваров.

Добора также дала совет по устройству кухни всем, кто их оснащает: "Никогда не экономьте на огнетушителях и противопожарной сигнализации".



Афиша музея / Фото novostioede

Резиновые уточки

У Шарлотты Ли из Сиэтла, штат Вашингтон, очень большая коллекция резиновых уточек для ванны. В 2011 году их было уже более 5,6 тысячи! Ли стала рекордсменкой Гиннеса благодаря своему увлечению.

Свою коллекцию она начала собирать с 1996 года.



Резиновые уточки для ванны – необычная коллекция / Фото legaltechnique

Ульи шершней

Терри Проут из штата Оклахома коллекционирует пустые ульи шершней. Он покупал их через интернет-аукцион сайта Ebay. В 2016 году в его коллекции было примерно 100 ульев, которые имели разные размеры.

Самый большой – 44 дюйма (более 1 метра). Проут его приобрел за 175 долларов.



Коллекция ульев / Фото pikabu