Вот, наконец, известно, можно ли поливать комнатные растения марганцовкой

9 августа 2023, 10:03
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Источник:

"Факты"

Марганцовка раньше была чуть ли не в каждой аптечке. Ее часто использовать в уходе за растениями. Но не вредит ли это им?

Марганцовку ценят за ее обеззараживающие свойства. Она помогает бороться с разными болезнями растений. Речь идет о фитофторозе, мучнистой росе. Также вещество полезно для подкормки, особенно, когда растениям не хватает марганца. Узнаем, для каких растений марганцовка оказывает пагубное влияние.

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Для каких растений не подходит марганцовка

Специалисты говорят, что у марганцовки есть неоднозначное влияние на растения. Ведь когда он попадает в почву, то убивает все бактерии. И ей не важно, полезны или вредны. Когда марганец попадает в корни, очищает там все, что можно.

  • Сначала эффект хорош, потому что марганцовка провоцирует цветение. Но потом, под действием сильных веществ, начинает увядать и сохнуть.


Марганцовка / Фото Kvitka.info

Поэтому рекомендуется подкармливать растения специальными удобрениями. Если у вас аквариум, то разрешается поливать комнатные растения водой оттуда. Поскольку в воде, где плавают рыбки, есть немало полезных веществ, положительно влияющих на состояние растений.

Какие растения можно подкармливать марганцовкой?

Настой подойдет тем цветам, которые хорошо приживаются на слабокислой и кислой земле. Речь идет о таком перечне:

  • абутилон,
  • алоказия,
  • амариллис,
  • аспарагус,
  • аспидистра,
  • азалия,
  • антуриум,
  • бегония,
  • гардения,
  • гортензия,
  • дифенбахия,
  • каланхое,
  • колотея,
  • кола,
  • камелия,
  • кливия,
  • монстера,
  • пеларгония,
  • примула,
  • пуансетия,
  • плющ,
  • спатифиллум,
  • традесканция,
  • фиалка,
  • фикус,
  • фуксия,
  • хлорофитум,
  • цикламен,
  • циперус,
  • шефлера.

Хорошо отзываются на раствор марганцовки плодовые растения. В частности, гранат, хурма, лимон и апельсин.


Хурма в горшке / Фото "Декоративные садовые и комнатные растения"

Рецепт подкормки – простой: вносим в емкость 2-3 литра воды и добавляем туда немного перманганата калия. Можно внести еще 3-4 капли йода и предварительно разбавленную водой борную кислоту в количестве 1/3 чайной ложки.

  • Марганцовку нельзя использовать часто от 1 раза в месяц до 2 раз в год в зависимости от реакции растений.
Автор: Вікторія Козар