41-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина для съемок выбрала невероятный образ. Она позировала в мини платье в горох, которое безупречно подчеркнуло фигуру.

Маша Ефросинина обожает выглядеть стильно и демонстрировать на себе главные тренды сезона. В гардеробе звезды есть вещи от премиальных домов мод Gucci, Fendi, Dior, однако на этот раз она решила выбрать look от украинского бренда. На личной странице в инстаграме она показала аутфит во всей красе.

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Образ Маши Ефросининой

На фото звезда позирует на съемочной площадке программы "Экзамен". На ней элегантное платье черного цвета в крупный белый горох. Наряд длины мини с бантом-галстуком и объемными рукавами прекрасно подчеркивает стройную фигуру Маши Ефросининой. Стоимость платья составляет 12 тысяч гривен.

Похоже, длина наряда показалась ведущей слишком откровенной, поэтому платье она объединила с черными лосинами и не стала демонстрировать обнаженные ножки на камеру. Образ завершили блестящие серебряные туфли на невысоком каблуке с острым носком. Волосы ведущая собрала в низкий хвост, а челку уложила ровно. Аксессуары Маша Ефросинина решила скомбинировать с обувью, выбрав массивные серебряные серьги.



Маша Ефросинина в мини платье в горох​ / Фото Instagram / @mashaefrosinina