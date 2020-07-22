Ежегодно тема сохранения экологии стоит все острее: различные саммиты, Модный пакт, подписанный в 2019 году, и главное – создание экобрендов и переход на экологически чистое производство. LifeStyle 24 подобрал топ украинских брендов с приставкой "эко".

Теплый сезон призывает к экспериментам со стильными образами. Именно летом, как никогда, кожа нуждается в легкой и качественной ткани, которая не создавала бы дискомфорта даже в самую жаркую погоду. О качестве и ответственности экобрендов Украины читайте дальше на 24 канале.

К слову Тихо дети спят: Alyona Alyona выпустила клип о проблемах экологии, войне, изоляции и бедности

Крутые проекты появляются неожиданно

Неожиданным вызовом для двух очаровательных женщин: блогерши-миллионницы Наталии Литвин и победительницы шоу супермама Михальчишиной Софии – стало создание экологического бренда. Defi – французское слово, которое само говорит за себя и в переводе означает "вызов". София в своей заметке в инстаграме рассказывает, как впервые написала Наталии с предложением о сотрудничестве и уже потом на свет родился новый бренд, миссия которого оберегать природу.

Девушки работали не только над разработкой дизайна для нового костюма, но и над поисками экоткани из переработанных листьев эвкалипта, а фурнитурой к костюму послужат пуговицы из переработанной скорлупы кокоса. В анонсах этого бренда вы найдете блузки, сшитые из тканей из переработанного океанического мусора, футболки из хлопка или даже кожаные куртки из волокон ананаса. Несомненной изюминкой станет бирка – это не просто картонка с названием бренда, а хранилище для зерен растений. Вы сможете положить бирку в землю и семена, спрятанные внутри, прорастут.

Проект пока находится в разработке, а коллекции ждут презентацию: "Мы каждый день работаем над коллекцией и ждем офлайн презентацию..." – пишет София, соучредитель бренда.

IENKИ IENKI поддержали экотренд

IENKИ IENKI – бренд верхней одежды, основанный в 2016 году Дмитрием Евенко. Он уже через год, по версии издания The Business of Fashion, попал в рейтинг 500 влиятельных людей в мире. Январская обложка украинского Vogue 2019 ознаменовала начало новой эпохи в индустрии моды с новыми ценностями и экологическими стратегиями. IENKИ IENKI со своими vegan puffer в январе 2020 года стал лицом борьбы за чистую окружающую среду и экологическое производство, презентовав коллекцию из переработанного пластика и океанических отходов.

Концепция бренда сразу была посвящена качественному и трендовому производству с использованием инновационных тканей и технологий. Однако IENKИ IENKI продолжают следовать тенденциям и в 2020 добавляют в свой ряд принципов еще и экологичность и выпускают новую коллекцию верхней одежды из переработанных материалов. Эти куртки и пальто отныне не только трендовые и качественные, но и созданы с заботой об экологии.

Пуховик IENKИ IENKI на обложке Vogue UA в 2019 году / Фото: Vogue UA

Собрались на отдых? Не забудьте купальник

Ответственность и комфорт – так отличился U-R-SO на странице итальянского Vogue. Основанный в 2016 году бренд белья сразу стал ярким открытием на рынке не только в Украине. Его концепция заключалась в том, чтобы сделать отдых максимально стильным, качественным и минималистичным: "Просто – значит скучно". Все модели призваны подчеркивать натуральную красоту женского тела, а яркая палитра стильных цветов позволит выбрать именно тот вариант, который подойдет лучше всего.

Основным отличием бренда U-R-SO стало использование экологического нейлона из переработанного пластика – ткани итальянского производства, которые уже успели отметиться на мировом рынке своим качеством. Интересные решения, контрастные сочетания и оригинальность форм позволяют бренду оставаться актуальным в этом сезоне.

Перейдем к аксессуарам

Все мы знаем, какую важную роль занимают аксессуары, ведь именно они часто являются удачным завершением и дополнением образа. Сумки, клатчи, рюкзаки – архиважные элементы в гардеробе настоящей модницы. Каждый сезон диктует свои правила цветов и форм. Однако в этом году в топы попадают именно те, кто заботится об экологии.

Стоит знать Авоськи, мешочки, экосумки: чем заменить пластиковые пакеты в Украине

Авоськи – все мы помним об этих удобных сумочках для покупок. Они стремительно ворвались в мир моды в прошлом летнем сезоне и остаются актуальным аксессуаром и сегодня. AVOSKA – бренд вязаных сумок Олеси Вершигора. Эти стильные дополнения вашего образа изготовлены из органического хлопка и сплетены вручную. Палитра цветов довольно широкая, а цены на такие сумочки – очень доступные.

Анастасия Деева и Ирина Николенко – две очаровательные основательницы RAW FLAW. Этот бренд специализируется на изготовлении водостойких сумок из экологической бумаги. "Влюбленные в несовершенство" девушки используют в производстве только чистые материалы. И гарантируют многократность и комфорт в использовании. Сумки также послужат прекрасным дополнением образа, ведь выполнены в стильных формах и цветах.

Куда же летом без очков?

Со словом "кофе" владельца бренда Ochis Coffee Максима Гавриленко связывает не только утро и бодрость. Этот человек начал производство очков из кофе и льна. На странице в соцсетях можно найти краткую историю изготовления этого творения.

Очки Ochis Coffee абсолютно не вредят экологии, а после использования при попадании в землю превратятся в натуральное удобрение для растений. Аксессуары созданы в разных моделях, что позволит выбрать свою идеальную пару, которая прекрасно дополнит ваш образ и не навредит природе.

Автор: Ирина Бенцак