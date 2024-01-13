Со Старым Новым годом: подборка красивых открыток для родных и друзей
Совсем недавно в ночь с 31 декабря на 1 января мир отпраздновал Новый 2024 год. А вот в ночь с 13 на 14 января некоторые украинцы будут традиционно отмечать Старый Новый год. В частности, праздник актуален для людей, живущих по юлианскому календарю.
Ранее на 13 января также выпадал праздник Меланки, а на 14 января – праздник Василия. Однако по новому церковному календарю украинцы уже их отметили 31 декабря и 1 января. Поэтому сегодня и завтра услышать щедровки, колядки и засевалки на улицах можно реже.
Кстати говоря Не только Рождество и Николая: как изменились даты церковных праздников на 2024 год
По случаю Старого Нового года 24 Канал собрал подборку поздравлений в картинках. Поздравляем всех, кто сегодня отмечает. Пусть все проблемы останутся в старом году!
Поздравления со Старым Новым годом в картинках