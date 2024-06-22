Для тех, кто ждет доченьку: 50 старинных женских имен

Украинские имена, которые передались еще от предков, нужно беречь. Так мы отдаем дань уважения своим традициям, истории и культуре. На самом деле существует много старинных вариантов, которыми можно назвать будущего ребенка.

Людям, которые ждут рождения сына или дочери, стоит уже думать над именем, чтобы не принимать решение в последний момент. В сегодняшнем материале вы найдете несколько древних вариантов для девочки.

Невероятно Поражают и влюбляют с первого звучания: 4 красивые и необычные имени для девочек

Подборка старинных женских имен, которые поражают

Оливия

Имя Оливия образовалось от латинского слова "oliva", которое трактуется как "оливковое дерево" или "олива". Оно встречается не только в Украине, но и в других странах Европы. С детства такие девушки отличаются своим настойчивым характером, который помогает им и во взрослом возрасте.

Ясения

Существует еще одна популярная форма имени Ясения – Есения. Оно имеет древнеславянское происхождение и переводится как "ясное небо". Обладательницам этого имени не страшны никакие препятствия на пути к цели. Они не поддаются на манипуляции и уговоры, а всегда имеют и выражают собственное мнение.

Квитослава

Украинское имя Квитослава – невероятно красивое и благозвучное. Состоит из двух частей: "квіто" ("квітка", "квітуча") и "слава", поэтому обычно ему придают значение "цветущая слава". Женщины, которым принадлежит это имя, заряжают своим позитивом всех вокруг. Они умеют легко находить общий язык с людьми, поэтому не страдают от дефицита друзей и внимания в жизни.

Красивые варианты имени для девочки / Фото Canva

Розалия

Имя Розалия происходит от названия цветка – роза, как и переводится. Известно, что так раньше называлась покровительница Сицилии. Девушки, которые имеют это имя, обладают невероятной красотой и харизмой, что привлекают мужчин. Однако они могут долго выбирать себе того, с кем проведут всю жизнь.

Юстина

Имя Юстина пришло к нам из Древнего Рима. Считается, что оно образовалось от мужского имени Юстус, которое трактуется как "справедливый". Такие женщины имеют мягкий и добрый характер. Они никогда не бросят своих близких в беде и всегда будут стараться их поддержать или выслушать.

Станислава

Славянское имя Станислава было распространено еще на территории Киевской Руси. Обычно его давали детям из состоятельных и известных родов. Толкуется как "та, что провозглашает славу" или "славная". Обладательницы этого имени не любят лишних разговоров. Они привыкли действовать и требуют такого поведения и от окружающих.

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Еще несколько старинных имен для девочек

Орина

Мелания

Диамара

Магдалина

Азалия

Вишня

Яра

Дзвинка

Зореслава

Дамиана

Лия

Ясная

Бояна

Фелиция

Агния

Свитозара

Клавдия

Тея

Амира

Виринея

Влада

Даяна

Бояна

Роса

Весна

Мальва

Мира

Аврелия

Килина

Леонида

Гафия

Франка

Секлета

Марта

Минодора

Оляна

Акулина

Цвета

Дияна

Лилея

Лия

Домаха

Иеремия

Трояна

Выбирайте из нашего невероятного перечня имя для своей будущей дочери. Верим, что несколько вариантов вам точно придутся по душе.