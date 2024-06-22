Для тех, кто ждет доченьку: 50 старинных женских имен

22 июня 2024, 11:35
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NV

Украинские имена, которые передались еще от предков, нужно беречь. Так мы отдаем дань уважения своим традициям, истории и культуре. На самом деле существует много старинных вариантов, которыми можно назвать будущего ребенка.

Людям, которые ждут рождения сына или дочери, стоит уже думать над именем, чтобы не принимать решение в последний момент. В сегодняшнем материале вы найдете несколько древних вариантов для девочки.

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Подборка старинных женских имен, которые поражают

Оливия

Имя Оливия образовалось от латинского слова "oliva", которое трактуется как "оливковое дерево" или "олива". Оно встречается не только в Украине, но и в других странах Европы. С детства такие девушки отличаются своим настойчивым характером, который помогает им и во взрослом возрасте.

Ясения

Существует еще одна популярная форма имени Ясения – Есения. Оно имеет древнеславянское происхождение и переводится как "ясное небо". Обладательницам этого имени не страшны никакие препятствия на пути к цели. Они не поддаются на манипуляции и уговоры, а всегда имеют и выражают собственное мнение.

Квитослава

Украинское имя Квитослава – невероятно красивое и благозвучное. Состоит из двух частей: "квіто" ("квітка", "квітуча") и "слава", поэтому обычно ему придают значение "цветущая слава". Женщины, которым принадлежит это имя, заряжают своим позитивом всех вокруг. Они умеют легко находить общий язык с людьми, поэтому не страдают от дефицита друзей и внимания в жизни.

Красивые варианты имени для девочки / Фото Canva

Розалия

Имя Розалия происходит от названия цветка – роза, как и переводится. Известно, что так раньше называлась покровительница Сицилии. Девушки, которые имеют это имя, обладают невероятной красотой и харизмой, что привлекают мужчин. Однако они могут долго выбирать себе того, с кем проведут всю жизнь.

Юстина

Имя Юстина пришло к нам из Древнего Рима. Считается, что оно образовалось от мужского имени Юстус, которое трактуется как "справедливый". Такие женщины имеют мягкий и добрый характер. Они никогда не бросят своих близких в беде и всегда будут стараться их поддержать или выслушать.

Станислава

Славянское имя Станислава было распространено еще на территории Киевской Руси. Обычно его давали детям из состоятельных и известных родов. Толкуется как "та, что провозглашает славу" или "славная". Обладательницы этого имени не любят лишних разговоров. Они привыкли действовать и требуют такого поведения и от окружающих.

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Еще несколько старинных имен для девочек

  • Орина
  • Мелания
  • Диамара
  • Магдалина
  • Азалия
  • Вишня
  • Яра
  • Дзвинка
  • Зореслава
  • Дамиана
  • Лия
  • Ясная
  • Бояна
  • Фелиция
  • Агния
  • Свитозара
  • Клавдия
  • Тея
  • Амира
  • Виринея
  • Влада
  • Даяна
  • Бояна
  • Роса
  • Весна
  • Мальва
  • Мира
  • Аврелия
  • Килина
  • Леонида
  • Гафия
  • Франка
  • Секлета
  • Марта
  • Минодора
  • Оляна
  • Акулина
  • Цвета
  • Дияна
  • Лилея
  • Лия
  • Домаха
  • Иеремия
  • Трояна

Выбирайте из нашего невероятного перечня имя для своей будущей дочери. Верим, что несколько вариантов вам точно придутся по душе.

Автор: Марія Примич