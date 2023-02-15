Поздравление со Сретением Господним 2023: красивые картинки для самых родных

06:45

15 февраля украинцы отмечают замечательный праздник Сретения Господня. В народе оно символизирует встречу зимы с весной, а в христианстве в этот день состоялась встреча праведника Симеона с Иисусом в храме Иерусалимском. Там Богоприемник взял малыша на руки, поднял над головой и провозгласил Христа Спасителем человеческого рода.