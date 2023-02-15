Поздравление со Сретением Господним 2023: красивые картинки для самых родных
15 февраля украинцы отмечают замечательный праздник Сретения Господня. В народе оно символизирует встречу зимы с весной, а в христианстве в этот день состоялась встреча праведника Симеона с Иисусом в храме Иерусалимском. Там Богоприемник взял малыша на руки, поднял над головой и провозгласил Христа Спасителем человеческого рода.
Это радостное событие символизирует встречу Бога с людьми. Поздравьте своих родных и друзей с праздником Сретения Господня и пожелайте им мира и радости, а мы для этого сделали подборку картинок, отмечает 24 Канал.
Читайте также Масленица 2023: когда начинается и сколько длится, интересные традиции праздника
Картинки-поздравления со Сретением Господним
С праздником Сретения Господня – картинки-поздравления / Фото Ukr.Media
Сретение Господне 2023 – картинки-поздравления, красивые открытки / Фото "Кицман.City"
Сретение Господне 2023 – картинки-поздравления / Фото "Телеграф"
Картинки-поздравления со Сретением Господним 2023 / Фото из открытых источников
Красивые картинки со Сретением Господним / Фото "Апостроф"
Поздравление со Сретением – картинки / Фото "Первый региональный"
Сретение 2023 – картинки-поздравления для родных / Фото из открытых источников
Сретение Господне 2023 – картинки-поздравления / Фото из открытых источников