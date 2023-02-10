Сретение 2023: как удачно подготовиться к празднику

15 февраля в Украине отмечают праздник Сретения. Оно является народным и религиозным, поскольку считается, что в этот день встречаются зима и весна, также церковь вспоминает важное событие в христианстве - встреча праведного Симеона с Иисусом.

Еще с древних времен Сретенья ждали с нетерпением, а его празднование проходило согласно бытово-хозяйственным и церковным обычаям. Когда крестьяне не работали в праздник, а внимательно следили за погодой, потому что считалось, что "февраль к марту в гости приезжает", чтобы "на Сретение зимы с весной встретиться", пишет 24 Канал.

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Сретение – значение праздника

Согласно историческим данным, Сретение на территории Руси начали отмечать в 5 веке, а христианство на территорию современной Украины пришло в 10 веке. Так что языческие и христианские обычаи переплелись воедино.

В народном представлении на сретение зима встречается с весной. В дохристианский период люди даже пели песни-заказы, где "призывали" хороший урожай и теплое лето. Из-за того, что придавалось сакральное значение явлениям природы и небесным телам, освящение огня и воды было главным действом в этот день. Люди верили, что вода и свечи таким образом приобретают целебные свойства и оберегают людей от различных болезней и неудач.

Впоследствии эти верования перешли и в христианство. Однако в христианстве свеча символизирует правду и истину, побеждающую тьму.

Верующие в Сретенье вспоминают встречу праведного старца Симеона с Иисусом в Иерусалимском храме. Ему было объявлено, что он не умрет, пока не увидит Христа. Об этом дне Бог предупредил его заранее и мужчина в течение многих лет смиренно ожидал важнейшую встречу в своей жизни.

Взяв Иисуса на руки, Симеон произнес следующие слова: "Ныне отпускаешь раба Своего, Владыко, по слову Твоему с миром, ибо увидели очи мои Спасение Твое, которое Ты приготовил пред всеми народами, Свет во просвещение язычникам и во славу народа Твоего Израиля!" .

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