С давних времен к выбору имени новорожденного подходили с большой ответственностью. Для этого даже использовали специальный календарь – Святцы, потому что считалось, что если ребенок получит имя определенного святого, в чей день он родился, то это обеспечит ему защиту. пишет 24 Канал.

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Дни ангела в феврале 2023

Первое февраля – Антон, Макар, Николай, Петр, Федор, Теодор, Савва, Арсений.

2 февраля – Инна, Павел, Семен, Ефим, Захар.

3 февраля – Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим

4 февраля – Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей.

5 февраля – Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор, Клим.

6 февраля – Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.

7 февраля – Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр.

8 февраля – Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор.

9 февраля – Дмитрий, Иван, Петр.

10 февраля – Владимир, Георгий, Ольга.

11 февраля – Дмитрий, Иван, Константин, Роман.

12 февраля – Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.

13 февраля – Виктор, Иван, Илья, Никита.

Календарь именин в феврале 2023 года / Фото Credits

14 февраля – Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

15 февраля – Василий.

16 февраля – Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.

17 февраля – Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

18 февраля – Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра.

19 февраля – Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Александр.

20 февраля – Александр, Алексей, Петр.

21 февраля – Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор

22 февраля – Василий, Геннадий, Иван

23 февраля – Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван

24 февраля – Всеволод, Дмитрий.

25 февраля – Антон, Евгений, Мария, Алексей.

26 февраля – Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

27 февраля – Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.

28 февраля – Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София.