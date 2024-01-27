Перечень украинских фамилий, которые связаны с особенностями внешности
Источник:"Современные украинские фамилии"
Языковед Юлиан Редько в своей книге подробно проанализировал происхождение некоторых украинских фамилий. Как выяснилось, многие из них образовались из-за определенных особенностей внешности.
Например люди, чей вид вызывал положительные эмоции, получали такие фамилии: Гожий, Принадний, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Мальований та Красота. Подробнее читайте в материале.
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Фамилии, которые образовались из-за особенностей внешности человека
Часто люди получали свои фамилии из-за цвета волос. Например, черноволосых касались такие: Чорний, Чорнявий, Чорненький, Чернега, Черніга, Чорній, Чорней, Чорнай, Чернета, Черниш, Чорниш, Чернуха, Чорнуха, Чернюх, Чернявець, Чорняк.
А вот рыжим людям давали фамилии Рудий, Рудь, Рудько, Рудень, Рудик, Рудяк, Рижий, Рижко, Рижак. Сивоволосым принадлежали фамилии Сивий, Сивенький, Сивак, Сідак.
- Фамилии, которые давали людям с усами: Безус, Вус, Вусатий, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Біловус, Чорноус, Мокроус, Замниус.
- Бородатые мужчины получали такие фамилии: Бородай, Бородайко, Бородач, Бородій, Майборода. А те, у кого не было бороды, – Голобородько та Безбородько.
- Если люди выделялись среди других своими бровями, то они носили фамилии Чорнобров, Чорнобривий, Чорнобривець, Білобровка.
Люди, на чьих лицах было веснушки, или которые перенесли инфекционные заболевания получали такие фамилии: Дзюба, Дзюбій, Рябий, Рябчук. Если у кого-то был вирус папилломы человека, то их называли Бородавка, Бородавко.
Также были фамилии, которые касались цвета кожи, ожогов и волос на теле. В частности речь идет о таких: Чорномаз, Чорнокожа, Смаглий, Червоний, Червонюк, Червоняк, Рапатий, Печений та Піджарко.
Как видим, фамилий, связанных с внешностью, есть немало. Все они точно передают определенные особенности человека и появились еще в давние времена.