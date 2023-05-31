5 неожиданных удобрений, которые идеально подходят луку

Лук обладает характерным острым вкусом и ароматом, которые делают его незаменимым ингредиентом во многих блюдах. Это еще одна причина, почему его выращивают на грядках. Важно знать, чем удобрять лук для хорошего урожая.

Лук бывает разных видов и сортов, но их объединяет то, что они улучшают вкус блюд. Чтобы не покупать овощи на рынке, можно посадить у себя на грядке и наслаждаться ею все лето. 24 Канал расскажет, какими удобрениями лучше подкармливать лук.

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Удобрения для лука

Аммиачную селитру можно использовать для подкормки лука, поскольку он содержит азот, который необходим для роста и развития растений. Для приготовления раствора нужно растворить 2 столовых ложки вещества в ведре воды. Разливать подкормку нужно под корень лука. Лучшее время для подкормки лука аммиачной селитрой – это утро или вечер, когда температура воздуха еще не достигает своего пика. Не применяйте это удобрение в жаркую погоду.



Аммиачная селитра / Фото Эпицентр

В состав нитрофоски входит смесь азотных, фосфорных и калийных удобрений, поэтому она очень полезна для разных овощей. Дозировка такая же, как и у селитры: 2 столовые ложки на ведро воды. Также разливаем вещество под корень, а не на листья. Не рекомендуется сыпать сухое вещество в землю.



Нитрофоска / Фото Fenix-agro

Пепел положительно влияет на здоровье лука. Он должен быть холодным, то есть после того, как полностью выгорел. Горячий пепел повреждает растения, поэтому следует помнить об этом. Его можно рассыпать по земле, а можно разбавлять. Для этого нужно залить 300 г вещества 10 литрами кипятком и настаивать 3 дня. После этого можно выливать на грядки.



Зола / Фото Википедия

Дрожжи содержат большое количество витаминов и минералов, стимулирующих рост корневой системы. Чтобы использовать их как удобрение, нужно разбавить 10 г сухих дрожжей в ведре теплой воды, добавив 2 ложки сахара. Чтобы добиться хороших результатов, повторяйте процедуру каждые 2-4 недели в течение вегетационного периода. Это поможет поддерживать постоянное питание растений.



Дрожжи / Фото Fenix-agro

Куриный помет можно использовать в качестве органического удобрения для лука, поскольку он содержит много питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий. Обычно приемлемая доза – это 500 г вещества на ведро воды. После применения куриного помета щедро полейте грядку лука, чтобы удобрение растворилось и проникло в корневую зону растений.



Куриный помет / Фото Мир растений