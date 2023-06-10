Подойдут всем: перечень 20 самых красивых и благозвучных имен для девушек
10 июня 2023, 13:05Читати новину українською
О том, какое женское имя лучше, можно спорить долго, потому что каждый имеет свои вкусы и предпочтения. Мы подобрали общий перечень имен, благозвучных и приятных.
В вопросе выбора имен можно руководствоваться разными факторами. Это субъективное видение, потому что каждому может нравиться разное. 24 Канал пытался подобрать красивые женские имена, которые понравятся всем.
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Список и значение красивых женских имен
- Ольга – "посвященная", "священная", "праздника".
- Екатерина – "вечно чистая".
- Наталья – "благословенная" или "рождественская".
- Юлия – "пушистая", "волнистая", "кудрявая".
- Полина – "солнечно".
- Дарья – "дареная Богом", "подарок".
- Вероника – "приносящая победу".
- Кристина – "христианка", "преданная Христу".
- Елена – "светоч", "факел".
- Богдана – "Богом дана".
- София – "мудрость", "ум".
- Мария – "печальная", "упрямая", "самостоятельная".
- Виктория – "победа".
- Анастасия – "воскресение" или "возвращение к жизни".
- Александра – "защитница", "надежда", "отважная".
- Алиса – "благородный образ", "благородное происхождение".
- Елизавета – "присяга", "Богом клянусь".
- Ульяна – "счастье".
- Валерия – "крепкая".
- София – "мудрость", "ум".