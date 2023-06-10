Подойдут всем: перечень 20 самых красивых и благозвучных имен для девушек

10 июня 2023, 13:05
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О том, какое женское имя лучше, можно спорить долго, потому что каждый имеет свои вкусы и предпочтения. Мы подобрали общий перечень имен, благозвучных и приятных.

В вопросе выбора имен можно руководствоваться разными факторами. Это субъективное видение, потому что каждому может нравиться разное. 24 Канал пытался подобрать красивые женские имена, которые понравятся всем.

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Список и значение красивых женских имен

  • Ольга – "посвященная", "священная", "праздника".
  • Екатерина – "вечно чистая".
  • Наталья – "благословенная" или "рождественская".
  • Юлия – "пушистая", "волнистая", "кудрявая".
  • Полина – "солнечно".
  • Дарья – "дареная Богом", "подарок".
  • Вероника – "приносящая победу".
  • Кристина – "христианка", "преданная Христу".
  • Елена – "светоч", "факел".
  • Богдана – "Богом дана".
  • София – "мудрость", "ум".
  • Мария – "печальная", "упрямая", "самостоятельная".
  • Виктория – "победа".
  • Анастасия – "воскресение" или "возвращение к жизни".
  • Александра – "защитница", "надежда", "отважная".
  • Алиса – "благородный образ", "благородное происхождение".
  • Елизавета – "присяга", "Богом клянусь".
  • Ульяна – "счастье".
  • Валерия – "крепкая".
  • София "мудрость", "ум".

Автор: Вікторія Козар