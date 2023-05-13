Это точно ей понравится: что подарить маме вместо цветов

Хотя цветы часто дарят на разные праздники, они надоедают. Хочется подарить на День матери что-нибудь поинтереснее. Мы собрали интересные идеи, что подарить маме вместо цветов.

Цветы в праздники дарят настолько часто, что это уже становится банальностью. Поэтому следует проявить креативность и придумать другую идею. 24 Канал подскажет, что подарить на День матери вместо цветов.

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Что подарить маме вместо цветов

Коробка с фруктами станет хорошим подарком вместо традиционных цветов. Его оценит мама всех возрастов, потому что это вкусно и полезно. Можно заказать готовый или можно сделать самому. Достаточно найти подходящую коробку, украсить ее бумагой или другим материалом и поставить туда желанные фрукты: бананы, апельсины, яблоки. Дополнить подарок можно бутылкой вина или шампанского.



Фрукты / Фото

Красивый портрет в большом формате. Можно попробовать оригинально обработать фотографии вашей мамы в фоторедакторе, распечатать и вставить в рамку. А можно пользоваться услугами профессионалов в фотоателье.

Набор мыла или свечи. Речь идет о ручной работе. Такие вещи, как мыло или свеча всегда пригодятся, поэтому подарив их, не прогадаете.



Набор мыла / Фото Canva

Сертификат на SPA. Речь идет о посещении сауны, хаммама, бассейна, салона красоты или других оздоровительных процедур для лица и тела. Отдыхать любят все, потому такой подарок ваша мама точно оценит.

Нестандартная поездка. Это может быть прогулка на лошадях, джипе, яхте, байдарках, воздушном шаре или другом нестандартном транспортном средстве. То есть должно быть что-то необычное и небанальное, что не происходит каждый день. Тогда ваша мама точно удивится.



Прогулка на лошадях / Фото Canva

Билет на мастер-класс. Это всегда хорошая идея. Но здесь следует отталкиваться от интересов вашей мамы. Это может быть мастер-класс по танцам, лепка глиной или на изучение иностранного языка. Все зависит, что ваш родной человек больше любит.



Билет / Фото

Робот-пылесос станет отличным подарком для любой мамы. Убирать и тратить время на уход за домом не очень хочется. Автоматизированный пылесос станет хорошим помощником в быту.