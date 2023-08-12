Почему Спас не может быть медовым или яблочным: в ПЦУ объяснили религиозные праздники

В августе православные христиане отмечают много религиозных праздников. Среди них "первый", "второй" и "третий" Спас, как их называют в народе. Однако в ПЦУ объяснили, что Спас не может быть медовым, яблочным или другим.

В августе также празднуют праздники пророка Илии, Марии Магдалины, Успения праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, великомученика Пантелеймона, праздник Преображения Господня, Успения Пресвятой Богородицы. Соответствующий памятник опубликовала прессслужба ПЦУ.

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Там объяснили, что эти религиозные праздники достаточно популярны, в народе их называют "пожилая" Анна, "первый", "второй" и "третий" Спас, "первая" Пречистая и т.д.

"Часто люди, не задумываясь над содержанием, сводят празднование только к освящение в церкви меда, фруктов или зелья ", – отмечают в ПЦУ. Однако Спас не может быть медовым или яблочным.

А народные "три" Спаси – это совершенно разные три религиозных праздника, не связанные между собой ни хронологически, ни географически, ни содержательно. Единственное, что между ними общего – это фигура нашего Спасителя Господа Иисуса Христа, в честь которого эти праздники установлены,

– заявили в ПЦУ.

"Три" Спасы празднуют в такие даты:

14 августа – Вынесение честных древ животворящего Христа Господня;

19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа;

29 августа – перенос из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

В ПЦУ объяснили, что Спас, то есть Спаситель Господь наш Иисус Христос, не может быть медовым, яблочным, ореховым, хлебным или холщовым.

В Церкви напомнили, что, прежде всего, на август приходится Успенский пост, который по церковному уставу приравнивается к Пасхальному посту.



Какие религиозные праздники отмечают в августе / Инфографика ВТО

Напомним, что Православная церковь Украины уже в этом году переходит с юлианского на новоюлианский календарь. Переход пройдет уже 1 сентября 2023 года. Как изменяются даты праздников читайте в статье.