Вообще несовместимы: знаки зодиака, которым нельзя быть вместе

Далеко не все знаки зодиака могут уживаться вместе и построить гармоничные отношения. В частности, астрологи назвали 4 таких пары.

Овен и Рак, Телец и Водолей, Лев и Скорпион, Рыбы и Близнецы. Эти пары знаков имеют самую плохую совместимость, пишет 24 Канал.

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Овен и Рак

У рожденных под этими созвездиями разные взгляды на жизнь. Так что в такой паре нередко могут возникать конфликты.

Гороскоп для Овнов

Овен активен и энергичен. Он может слишком быстро двигаться вперед. Между тем Рак более спокоен и осторожен.

Гороскоп для Раков

Телец и Водолей

Эти знаки по-разному смотрят на мир, что может привести к напряжению в отношениях. Телец любит стабильность и комфорт, в то время как Водолей стремится к свободе и независимости.

Гороскоп для Тельцов

Их стили жизни могут оказаться несовместимыми. Поэтому, вероятно, будут возникать конфликты.

Гороскоп для Водолеев

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Лев и Скорпион

Как Лев, так и Скорпион сами по себе сильны личности. Они – лидеры, которые могут сталкиваться между собой.

Гороскоп для Львов

Лев обожает быть в центре внимания и контролировать все. Впрочем, Скорпион не любит подвергаться контролю. Это может создавать напряжение и привести к конфликтам в их отношениях.

Гороскоп для Скорпионов

Рыбы и Близнецы

Рыбы более эмоциональны и глубоки, тогда как Близнецы рациональны и сосредоточены на интеллектуальном развитии. Эта разница может вызвать недоразумение в паре.

Гороскоп для Рыб

Также астрологи отметили, что у рожденных под этими созвездиями противоположные стихии, что, конечно же, может оказывать большое влияние на отношения.

Гороскоп для Близнецов