Как сделать свой дом уютным: советы по созданию дома мечты без лишних трат

Дом – это наша крепость, куда мы приходим отдохнуть. Это простор для вдохновения и мотивации. Место, где мы планируем свою жизнь и проводим время с родными.

У многих украинцев война забрала ощущение своего дома, но мы можем делать лучше и уютнее то пространство, где мы сейчас находимся. 24 канал подготовил важные советы с помощью которых вы сможете создать дом своей мечты.

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Первый шаг к комфорту в доме – это избавиться от всего лишнего. Надо выбросить или скрыть вещи, которыми вы не пользуетесь, ведь они загромождают пространство и не несут никакого важного смысла. Чтобы наилучшим образом обустроить пространство в своем доме, необходимо, чтобы каждая вещь была на своем месте. Так вы сэкономите свое время и средства и создадите уют самостоятельно.

Аромат

Самая главная задача ароматов – это создать комфорт, ведь дом, который пахнет своим ароматом, считается по-особому волшебным. Сегодня есть достаточно широкий выбор ароматических наполнений и можно удовлетворить потребности людей с разными запросами. Они не только хорошо пахнут, но и удачно дополняют интерьер дома, подчеркивая его индивидуальность.

Как сделать дом более уютным / Фото Pexels

Важно подбирать аромат в соответствии с временем года. Осенью используют теплые ароматы шоколада, кофе и древесины, а зимой создают праздничное настроение и приятную атмосферу цитрусовые и хвойные ароматы. Весной популярны разнообразные цветочные ароматы, а летом лучше выбирать легкие и освежающие запахи.

Говорят, что дом – там, где пахнет домом. Поэтому можно брать с собой ароматы, которые напоминают родительский дом, чтобы чувствовать покой и уют, где бы вы ни были.

Контейнеры и емкости для хранения

Емкости для хранения играют важную роль в создании уюта. Обитель может быть гораздо красивее, если заменить все пакеты, бутылки и коробки на однотонные контейнеры и удобные емкости, изготовленные из натуральных материалов.

Как создать уют в своем доме / Фото Canva

Они не только эстетически выглядят, но и достаточно удобны в использовании. Все крупы и специи следует хранить в банках, которые гармонично вписываются в ваш интерьер. Можно даже просто снять этикетку с бутылки масла или геля для душа и это будет гораздо красивее и поможет избавиться от визуального шума.

Подушки и покрывала

Многослойность – это тренд не только в стиле одежды, но и в оформлении дома. Покрывала и подушки из самых разных фактур, особенно из большой вязки или ячейки, согреют вас в холодное время года и придадут определенную неповторимость в интерьере.

Как сделать свой дом комфортным и уютным / Фото Pexels

Покрывало, небрежно накинутое на спинку кресла или подлокотник дивана, создаст домашнюю и теплую атмосферу.

Подушки способны обновить интерьер и придать ему новый шарм. Если вы поместите их на диван или на кресло, комната будет выглядеть более стильной и комфортной. При выборе подушек следует обратить внимание на их наполнение и структуру. Цвет подушки должен сходиться с основными оттенками в вашем доме.

Свечи

Романтической атмосфере и теплоте дома придают свечи. Особенно актуальны они сейчас, когда нам важно беречь электроэнергию.

Как сделать свой дом более уютным.

Даже в небольших помещениях можно поставить на подоконник или стол свечи. Ведь огонь придает чувство комфорта и уюта. И в зависимости от настроения и времени года можно менять запах аромасвечки. Важно не покупать дешевые и некачественно сделанные свечи, потому что головная боль тогда вам гарантирована. Лучше выбрать свечу из кокосового или соевого воска с натуральными компонентами.

Книги

Уютный уголок для чтения делает дом значительно приятнее. Любая литература поможет в создании домашнего уюта.

Советы как сделать свой дом более комфортным.

Наличие книг может многое рассказать о хозяине и его предпочтении. Их можно расставить в одной цветовой гамме или ориентироваться на размер, сложив книги в стопку от верхней до самой маленькой или от нижней до самой большой.