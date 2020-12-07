Известный украинский модельер Андре Тан впервые решился рассказать о смерти родного человека. Дизайнер поделился, что о потере крестной мамы он узнал за несколько минут до своего показа.

Андре Тан поделился личной историей во время съемок реалити-шоу "Супер топ-модель по-украински", которое транслируют на "Новом канале". Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Андре Тан рассказал о смерти крестной мамы

Модельер стал приглашенным звездным экспертом проекта на этой неделе. Участницы реалити не смогли сконцентрироваться на выполнении задания после долгожданной встречи с родителями. Тогда Андре Тан решил рассказать свою историю, которой показал, что личные проблемы не должны влиять на качество работы.

Мой родной человек – крестная мама. О ее смерти мне сообщили за 10 минут до начала показа,

– вспомнил дизайнер.

Андре признался, что тогда было очень больно, но он не мог отменить шоу: "Я не устраивал истерик, понимая: сейчас мне нужно отработать, надо закончить показ. И только после этого можно решать семейные вопросы".