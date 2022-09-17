Горячий тикток-тренд: как сделать макияж в стиле "sleepy eyes"

Тикток не устает увлекаться разными трендами из разных эпох. Но на этот раз трендом стало не средство или методика, а форма глаз, которые выглядят как будто только что проснулись. Чтобы добиться эффекта "sleepy eyes", модницы соцсети делятся, как сделать такой макияж.

24 канал собрал лучшие туториалы, которые помогут создать эффект сонных глаз и подчеркнуть загадочность или наоборот бунтарство вашего образа.

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"Sleepy eyes" имеют сходство с популярным трендом "глаза сирены", выступая альтернативой для опасного и феминного образа.

"Сонные глаза" имеют не столь острые переходы и стрелки – вместо этого тени и подводка имеют цель опустить веки и удлинить линию глаза по прямой линии, не имея сильного наклона.

В отличие от "глаз сирены", макияж "sleepy eyes" может быть более расслабленным и не таким контролируемым. Вы можете даже размазать макияж или подчеркнуть свои синяки под глазами – все будет работать на образ заспанной бунтарки, которая идет против системы.