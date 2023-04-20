Солнечное затмение 20 апреля: что можно и нельзя делать в этот день

20 апреля 2023 года произойдет мощное солнечное затмение. Это явление может влиять на психическое состояние человека и вызывать головные боли, повышенную тревожность, плохое самочувствие. Что нужно знать о солнечном затмении 2023 года – читайте дальше.

Солнечное затмение произойдет 20 апреля в 07:16 по киевскому времени. Событие откроет первый коридор затемнений в этом году. Каждый человек по-разному переносит такие явления. Кому-то становится плохо, а кто-то – и вообще никак не чувствует природных явлений. А что можно и нельзя делать в этот день – подскажет 24 Канал.

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Что предполагает солнечное затмение

Солнечное затмение охватывает 2 вида затемнения – полное и кольцеобразное. Они сменяют друг друга, в зависимости от того как тень от Луны движется по поверхности Земли.



Преимущественно сначала гибридное затемнение становится кольцевидным, позже полным. Затем снова кольцевидным. Подобные затмения встречаются редко: последнее происходило 8 апреля 2005 года. А следующее следует ждать в апреле 2041 года.

Что можно делать

Медитация – хороший способ времяпрепровождения в период солнечного затмения. Она подразумевает концентрацию на своем дыхании и внутреннем покое. Надо пытаться остановить поток своих мыслей и отключиться от реальности. Цель медитации – очистить свое сознание.



Медитативная практика / Фото Pexels



Йога – еще один действенный метод, улучшающий самочувствие во время коридора затемнений. Этот вид деятельности очень полезен здоровью. Это комплекс физических упражнений, которые улучшают опорно-двигательный аппарат, развивают мышцы и способствуют укреплению иммунитета.



Йога / Фото Pexels

Занятие творчеством. Сюда входит рисование, написание стихов, песен, пляски, вокал. Это может быть любая деятельность, которая открывает творческий потенциал человека. Такая деятельность улучшает настроение и состояние человека, помогает бороться с плохим настроением.



Рисование / Фото Pexels

Молитва. Прекрасный способ пережить солнечное затмение под защитой Бога. Это поиск опоры у Творца, который всегда услышит и поможет. Не стоит об этом забывать.



Молитва / Фото Pexels

Что нельзя делать